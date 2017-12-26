10.7 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك

دولارات امريكى

سيد بدر:



قفز صافى الأصول الأجنبية، فى بنوك القطاع المصرفى (احتياطياتها من الدولار)، إلى 10.688 مليار دولار، بنهاية أكتوبر الماضى، بعد عام من تعويم العملة المحلية، مقابل عجز بقيمة 10.5 مليار دولار نهاية نوفمبر 2016.



تعكس الأرقام الحالية نجاح خطوة تعويم العملة المحلية، فى زيادة حجم السيولة الأجنبية لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى، عبر ارتفاع حجم التنازلات الدولارية وتحويلات العاملين بالخارج، والاقتراض من المؤسسات الدولية، وتدفقات الأوراق المالية.



فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه، أظهر ارتفاع حجم الأصول الأجنبية بالبنوك لتسجل 56.683 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، منها 35.797 مليار دولار بالبنك المركزى، و20.886 مليار دولار حجم الأصول بالقطاع المصرفى.



تحول موقف السيولة الدولارية بالبنوك إلى فائض خلال عام التعويم، بعد ارتفاع وتيرة تنازلات العملاء عن الدولار، وحصول البنوك والبنك المركزى على قروض ضخمة من الخارج، لتعزيز موقف العملات الأجنبية.

قال مسئول بالبنك المركزى فى وقت سابق، إن حجم التدفقات الأجنبية على السوق المصرية العام الماضى بلغ 80 مليار دولار.



فى الأيام الماضية أعلن البنك المركزى عن ارتفاع فائض ميزان المدفوعات، 5.1 مليار دولار نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، وارتفعت حجم التحويلات الجارية لتسجل 6 مليارات دولار فى نفس الفترة، وارتفعت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل 7.5 مليار دولار صافى تدفق للداخل.



بينما سجلت حجم الالتزامات 45.997 مليار دولار، نهاية أكتوبر الماضى، منها 29.584 مليار دولار التزامات على البنك المركزى المصرى، وما يقرب من 16.411 مليار دولار التزامات على البنوك؛ ويشير التقرير إلى أن % 96 من هذه الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، وفقًا للتقرير.



مؤخرًا سدد البنك المركزى 5.2 مليار دولار، التزامات خارجية بواقع مليارى دولار لجهات دولية، مقابل اتفاقية إعادة شراء، و3.2 مليار دولار قيمة قرض قصير الأجل من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، بينما يستهدف المركزى فى الأيام المقبلة الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، بجانب حصيلة سندات متوقع طرحها بين 3-4 مليارات دولار مطلع العام المقبل.



ارتفع الدين الخارجى ليسجل 79 مليار دولار، نهاية يونيو الماضى، مقابل 73.9 مليار دولار، نهاية مارس السابق عليه، بينما أعلن البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، 20 مليون دولار فقط، نهاية نوفمبر ليسجل 36.723 مليار.



ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية 515 مليار جنيه، نهاية أكتوبر الماضى، على أساس سنوى لتسجل 2.013 تريليون جنيه نهاية أكتوبر، مقابل 1.497 تريليون جنيه، نهاية أكتوبر السابق عليه.



بينما سجلت الودائع بالعملة المحلية ارتفاعًا 44.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر الماضى، بحسب تقرير حديث للبنك المركزى حصلت «المال» على نسخة منه.



فى نوفمبر الماضى طرحت البنوك شهادات مرتفعة العائد بفائدة %16 و%20 لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة ساهمت فى زيادة حجم المدخرات بالبنوك المحلية.



ارتفعت الودائع تحت الطلب لتسجل 315.884 مليار جنيه، نهاية أكتوبر مقابل 239.976 مليار جنيه، نهاية أكتوبر السابق عليه، بينما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الإدخار إلى 1.697 تريليون جنيه، نهاية أكتوبر مقابل 1.258 تريليون جنيه، نهاية نفس الفترة من العام الماضى، بحسب التقرير.



أظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع حجم الودائع بالعملات الأجنبية، لتسجل 37.584 مليار دولار، نهاية أكتوبر الماضى بزيادة طفيفة عن سبتمبر السابق عليه.



كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا 1.6 مليار دولار، مقابل نوفمبر 2016، الذى سجلت فيه 35.964 مليار دولار.



بلغت حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 7.811 مليار دولار، بينما سجلت الودائع لأجل وشهادات الإدخار 29.772 مليار دولار.