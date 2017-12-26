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اقتصاد وأسواق
تنمية الصادرات تتسلم خريطة معارض المجالس التصديرية
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:42 ص
ابو المكارم
أخر الأخبار
خالد
محمد ريحان
بدأت المجلس التصديرية تقديم مقترحات زيادة التصدير وخريطة المعارض التى تستهدف المشاركة بها فى 2018 إلى هيئة تنمية الصادرات.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية، إن دور هيئة تنمية الصادرات يشمل التنسيق بين المجالس التصديرية المختلفة لزيادة الصادارت، وعبر العديد من الوسائل ومنها المشاركة فى المعارض الخارجية.
وأضاف أبو المكارم أن الهيئة بالتعاون مع المجالس التصديرية عدلت مستهدفات استراتيجية زيادة الصادارت إلى 40 مليارا، بدلا من 30 مليار دولار بحلول 2020، لافتا إلى أن هناك عوامل كثيرة تساعد فى تحقيق هذه المستهدفات من بينها تحرير سعر الصرف، وفتح أسواق جديدة، والتوسع فى إفريقيا، إضافة إلى توقيع بعض الاتفاقيات ودخولها حيز النفاذ مثل اتفاق الميركسور.
وأوضح أن المجلس التصديرية قادرة على تحقيق نمو لا يقل عن 20 سنويا فى التصدير، خلال المرحلة المقبلة، عبر توسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلى نحو 1000 شركة جديدة بدأت التصدير بعد انضمامها إلى المجلس التصديرى خلال الفترة القليلة الماضية.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، قال أبو المكارم إن البضاعة الحاضرة هى كلمة السر لكثيف تواجد المنتجات المصرية بها، لافتا إلى أنه تم فى هذا الصدد إقامة عدد من المناطق اللوجيستية فى بعض الدول الإفريقية مثل كينيا، ما يساعد فى دخول المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق القريبة والمجاورة، خاصة الحبيسة منها والتى ليس بها موانئ.
وفيما يخص صادرات الصناعات الكيماوية، أوضح أنها حققت معدل نمو بلغ نحو %39، لتصل قيمتها إلى 3.580 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 2.58 مليار دولار فى نفس الفترة العام الماضى.
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