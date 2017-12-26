رئيس هيئة قناة السويس: التنمية أساس الاستقرار السياسي

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

بدور إبراهيم:



تقع سيناء حاليا فى بؤرة اهتمامات الدولة، ويظهر ذلك جلياً قياسا إلى حجم المشروعات التنموية التى تشهدها هذه البقعة الغالية من تراب الوطن، والتى تستهدف تعميرها وربطها بالدلتا ووادى النيل، عبر العديد من الكبارى أو الأنفاق.



و تأخذ هيئة قناة السويس، على عاتقها مهمة تنفيذ الجزء الأعظم من هذه المشروعات التنموية، وهو ما أكده الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - خلال حواره مع «المال».



وكشف "مميش" عن قيام الهيئة ببناء كوبريين عائمين لربط شرق القناة بمحافظات الدلتا، وهما كوبرى الشهيد أحمد المنسى والشهيد أبانوب جرجس، بالإضافة إلى مشروعات، مثل الاستزراع السمكى بشرق القناة، والذى سيخلق فرص عمل هائلة لأبناء سيناء، وهى المشروعات التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى.



و قال إن التعمير والتنمية هما أفضل سُبل محاربة الإرهاب الذى تعانى منه سيناء فى الوقت الحالى، وهو ما دفع الهيئة إلى تبنى عدد من المشروعات التنموية فى هذه المنطقة، بدأتها بمشروع الاستزراع السمكى، والذى افتتح الرئيس السيسى مرحلته الأولى نهاية العام الماضى، وكوبرى النصر العائم بمنطقة الرسوة ببورسعيد، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية، هى الركيزة الرئيسية للاستقرار السياسى والازدهار.



بالنسبة لربط سيناء بالوادى، أوضح، أن الهيئة قامت بتنفيذ عدد من الكباري التى ستحقق تكاملاً مع المعديات المنتشرة بطول المجرى الملاحى، لتخفيف تكدس المواطنين والمركبات والخامات، وذلك بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع حفر أربعة أنفاق أسفل قناة السويس، إثنان بالإسماعيلية ومثلهما فى بورسعيد، بهدف تيسير انتقال المواطنين والمركبات بين ضفتى القناة.



وأشار إلى أنه قبل عام وتحديدًا فى 28 ديسمبر 2016 افتتح الرئيس السيسى باكورة الكبارى العائمة على ضفاف القناة، وهو كوبرى النصر، والذى ربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، فى حين افتتح السبت الماضى، المرحلة الثانية من مشروع الكبارى العائمة التى تضم كوبرى الشهيد أحمد منسى، بالمنطقة نمرة "6 " وكوبرى الشهيد أبانوب جرجس بمنطقة القنطرة بالإسماعيلية.



و لفت إلى أن الهيئة حددت مواقع الكبارى العائمة الثلاث التى تم إنشاؤها على المجرى الملاحى بدقة فائقة لخدمة المناطق السكنية والتجارية الحيوية، وضمان تشغيلها لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أنها التزمت بأفضل المعايير الدولية فى بناء الكبارى، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والكفاءة، علاوةً على تشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، مواكبةً لتوجه الدولة فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.



وكشف عن أن الهيئة تعتزم البدء فى المرحلة الثالثة، بإنشاء اثنين من الكبارى العائمة أحدها فى «منطقة الشط» بالسويس والثانى بمنطقة «سرابيوم» بالإسماعيلية عام 2018.



وقال إن الكبارى العائمة تتمتع بمرونة فائقة فى آلية وتوقيت الفتح والإغلاق، بما يلبى متطلبات حركة الملاحة، لذا رأت إدارة هيئة قناة السويس، أن إنشاء هذه الكبارى والجسور العائمة ستلعب دوراً حيويًا فى رفع المعاناة عن كاهل أبناء مدن القناة وسيناء فى التنقل ذهابًا وإيابًا لتلقى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من سُبل المعيشة اليومية.



وأضاف أن الكبارى العائمة ستحقق حزمة من الأهداف الإستراتيجية فى توقيتٍ واحد، تشمل تأمين إمدادات المواد الخام للمنشآت الصناعية القائمة، ودفع عجلة التنمية وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع بمختلف أنواعها الزراعية والاستهلاكية والصناعية، وخدمة المدن العمرانية الجديدة المطلة على القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة الجارى إنشاؤها ضمن الخطة القومية للتنمية العمرانية، فضلاً عن مد نشاط شركات هيئة قناة السويس فى هذه المنطقة الواعدة لتعزيز خطة إعادة هيكلة تلك الشركات للمساهمة بكفاءة فى تنمية الاقتصاد المصرى.



ويقع كوبرى الشهيد أحمد منسى العائم، بالمنطقة نمرة "6" بمدينة الإسماعيلية، وتتمثل أهميته فى التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التى يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، وسيعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة، وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة، علاوة على ربط سيناء بباقى محافظات الجمهورية، لدعم المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمنطقة القناة.



فيما يقع كوبرى الشهيد أبانوب جرجس؛ فى مدينة الإسماعيلية بالكيلو 46.800 ويربط بين ضفتى القناة، ويتشابه إلى حد كبير مع طرق تصميم وتنفيذ وتشغييل كوبرى الشهيد أحمد المنسى، إلا أنه يحظى بساعات عمل أكثر من سابقه، وقد تصل إلى 10 ساعات، و يبدأ عمل الكوبرى فور انتهاء قافلة السفن من العبور.



وأكد "مميش" أن الهيئة استقرت على تسمية الكوبريين باسمى الشهيدين، تخليداً لذكراهما، وعمدت إلى الجمع بين شهيد مسلم وآخر مسيحى، للتأكيد على أن الدم المصرى هو دم واحد، و أن يد الإرهاب لن تستطيع التفريق بين نسيجى الأمة المصرية.



وانتقل إلى الحديث عن ثانى مشروعات الهيئة لتعمير سيناء، وهو الاستزراع السمكى، مشيراً إلى أن قطاع الثروة السمكية فى مصر يعانى نقصاً كبيراً وفجوة غذائية بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الأسماك، وهو ما يتنافى تماماً مع مقومات مصر الجغرافية، كبلد ساحلى فى المقام الأول، و يمتلك آلاف الكيلومترات من الشواطئ المطلة على البحار ونهر النيل والبحيرات الداخلية.



وأوضح أن الهيئة بدأت مشروع الاستزراع السمكى بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة، وافتتح المرحلة الأولى منه الرئيس عبد الفتاح السيسى بطاقة 1034 حوضا، كخطوة استرشادية نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة 4440 حوضاً، على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية خلال النصف الثانى من 2018.



وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة فى سد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ويستفيد من الإمكانيات التى تمتلكها منطقة شرق قناة السويس من حيث توافر نوعية التربة المناسبة للاستزراع السمكى، فهى تشمل رقعة واسعة من الأراضى على الجانب الشرقى لقناة السویس، بالإضافة إلى توافر المیاه المالحة ذات الجودة العالیة من قناة السويس، وتوافر الكوادر الفنیة المؤهلة للاستزراع السمكى.



وأكد «مميش» أن مشروع الاستزراع السمكى نجح حتى الآن فى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و تشير دراسات الجدوى إلى زيادتها بعد اكتمال تنفيذه إلى 10 آلاف فى جميع المهن والتخصصات، كما يعمل على تقليل استيراد الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلية، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصرى.



وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، بإجمالى 4440 حوض سمك، موزعة على 5 أحواض ترسيب رئيسية، تضم أسماكا بحرية عالية الجودة منها : (دنيس ولوت وثعبان البحر وسهليه وقاروص وأسماك العائلة البورية والبلطي).