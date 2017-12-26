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بورصة وشركات
أسطول تروج لصندوق كابستون العقارى
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:27 ص
شريف رأفت
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أسطول تضاعف رأسمالها إلى 100 مليون جنيه
رأفت
منى عبدالبارى
عقدت شركة Holding Capstone اتفاقاً مع «أسطول القابضة»، يقضى بتولى الأخيرة الترويج لصندوق عقارى تعتزم الأولى إطلاقه خلال العام المقبل، برأسمال مستهدف مليار جنيه.
وقال شريف رأفت، رئيس مجلس إدارة Capstone holding، إن الصندوق سيستثمر فى المبانى التجارية والإدارية، بشكل أساسى، ويستهدف المؤسسات المحلية والأجنبية، والأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة فقط.
وأكد أن التعديلات التى أجرتها الهيئة العام للرقابة المالية، نهاية أكتوبر 2017، على ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى تساهم فى دعم عمل الصندوق، وحفزت الشركة على اتخاذ قرار إطلاقه.
وأتاحت التعديلات زيادة نسبة استثمارات صناديق الاستثمار العقاري فى المشروع الواحد إلى %50، حال بلوغ حجم الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر، و%30 للأقل.
من جانبه قال على غنام، رئيس مجلس إدارة أسطول القابضة، إن شركته تعتزم الاكتتاب فى الصندوق المرتقب إطلاقه بنحو 100 مليون جنيه، الى جانب تولى عملية الترويج بأسواق مصر والخليج.
تأسست شركة أسطول القابضة للاستثمارات المالية، العام الجارى برأسمال 50 مليون جنيه، ولديها رخص: السمسرة، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، والحفظ المركزى.
وأسس شريف رأفت «كاب ستون» عام 2013، وتدير حاليا أصولا بقيمة 210 مليون دولار، من خلال صندوقى «إيجى كاب» و«كاستل بروبيرتى»، ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة يساهم الصندوق الأول بشركتى راية والقاهرة للإسكان، فيما يساهم الثانى، بشركتى رؤية العقارية، وأركان بلازا مول، بمدينة 6 أكتوبر.
وتركز «كاب ستون» بخلاف العقارات على الاستثمار فى قطاعات الصحة، والاستهلاكى، والتجزئة فى مصر، وذلك بالمؤسسات التى تتراوح إيراداتها بين 10 إلى 50 مليون دولار، مع استعدادها لضخ ما بين 7 إلى 15 ملايين دولار فى المؤسسة الواحدة.
الاستثمار العقاري
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