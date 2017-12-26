وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض

وكالات:





عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعاً داخل مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات الوزارة؛ للوقوف على القوى البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الجديدة.





جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة لمحافظة بورسعيد، الاثنين، للإعلان عن بدء تنفيذ منظومة قانون التأمين الصحي الجديد بالمحافظة.





وأوضح الدكتور راضي أن الوزارة تعمل على تطوير بورسعيد صحياً منذ أكثر من عام، وأن «قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض»، لافتا إلى أن عدد معايير الجودة الواجب توافرها في أي مستشفى ستندرج تحت مظلة التأمين (750 معيارا)، ومؤكدا أنه ملتزم بتوفيرها في كافة مستشفيات بورسعيد.





وكشف وزير الصحة أنه سيتم إنشاء 11 وحدة صحية جديدة بالمحافظة، ستغطي كل منها 20 ألف مواطن، 5 أفراد لكل أسرة.



