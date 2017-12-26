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اقتصاد وأسواق
وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:15 ص
وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
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وزير الصحة أحمد عماد الدين بمجلس الوزراء
وكالات:
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعاً داخل مستشفى المصح البحري للنساء والولادة بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقيادات الوزارة؛ للوقوف على القوى البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الجديدة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة لمحافظة بورسعيد، الاثنين، للإعلان عن بدء تنفيذ منظومة قانون التأمين الصحي الجديد بالمحافظة.
وأوضح الدكتور راضي أن الوزارة تعمل على تطوير بورسعيد صحياً منذ أكثر من عام، وأن «قانون التأمين الصحي الجديد همه الأول مصلحة المريض»، لافتا إلى أن عدد معايير الجودة الواجب توافرها في أي مستشفى ستندرج تحت مظلة التأمين (750 معيارا)، ومؤكدا أنه ملتزم بتوفيرها في كافة مستشفيات بورسعيد.
وكشف وزير الصحة أنه سيتم إنشاء 11 وحدة صحية جديدة بالمحافظة، ستغطي كل منها 20 ألف مواطن، 5 أفراد لكل أسرة.
وراجع الوزير عدد الأطباء والتمريض المتواجدين بالمستشفى وتخصصاتهم، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير ما ينقص جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة من القوى البشرية والتجهيزات قبل حلول شهر يوليو من العام المقبل.
وزارة الصحة
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