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نقل وملاحة
وزير النقل: سنتعاقد على 1300 عربة قطارات جديدة
الإثنين 25 ديسمبر 2017 10:04 م
هشام عرفات
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هشام عرفات
خلال جولته المسائية المفاجئة بمحطة مصر برمسيس
تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء اليوم الإثنين، أرصفة محطة مصر برمسيس، وتجول داخل قطار رقم "86" نوم، "القاهرة -أسوان"، وتفقد عربات القطار، واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة الركاب.
وانتقل الوزير، إلى رصيف رقم 9، والتقى عددٍ من الركاب، وسألهم عن مستوى الخدمة، وانتظام مواعيد القطارات.
فيما أكد الركاب أن مواعيد القطارات بدأت فى الانتظام وتحسن مستمر.
واستقبل "عرفات"، ركاب قطار رقم "981" القادم من أسوان، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة.
وأكد وزير النقل، أن السكة الحديد بجري تطويرها في كافة القطاعات، حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.
وأشار وزير النقل إلى أن السكة الحديد يجري تطويرها في كافة القطاعات حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات
ولفت إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.
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