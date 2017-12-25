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الصيادلة تبحث أزمة الأدوية منتهية الصلاحية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 09:35 م
نقابة الصيادلة
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نقابة الصيادلة
أحمد صبرى
عقد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اجتماعاً اليوم الاثنين مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لبحث مشاكل المهنة
حضر اللقاء الدكتور حسام حريره الأمين العام للنقابة ، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق ، وذلك بناءاَ على مقترحات لجنة التشريعات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل
وناقش الاجتماع أحكام الشطب الصادرة ضد الصيادلة المخالفين لقوانين وآداب مهنة الصيدلة ، وأزمة عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لرفع مقترحات وتوصيات المؤتمر الذى ستنظمه النقابة يومى الأربعاء والخميس المقبلين بالإسماعيلية لمناقشة مقترح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى
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