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رياضة
صحوة دجلة تقتنص نقطة ثمينة من اﻷهلي
الإثنين 25 ديسمبر 2017 09:14 م
تعادل الأهلى ودجلة
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تعادل الأهلى ودجلة
علي المصري
واصل فريق الكرة بنادي وادي دجلة، صحوته باقتناص نقطة ثمينة من النادي اﻷهلي، بعدما انتهت مواجهتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن لقاءات اﻷسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.
وشهد الثلث اﻷخير من اللقاء قمة اﻹثارة، بعدما احتسب محمد الحنفي حكم المباراة، ضربة جزاء للنادي اﻷهلي، ترجمها عبدالله السعيد في مرمي محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة، معلنا عن الهدف اﻷول في الدقيقة 60.
ولم تمر سوي 30 ثانية فقط علي الهدف، حتي أطلق أحمد الشناوي لاعب وسط الفريق الدجلاوس، قذيفة لا تصد ولا ترد من 30 ياردة، سكنت الزاوية العليا لمرمي محمد الشناوي حارس اﻷهلي.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي اﻷهلي للنقطة 30 ويظل في المركز الثاني، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين، فيما رفع دجلة رصيده للنقطة 15 في المركز الرابع عشر.
ورفع الفريق العسكري رصيده بقيادة مديره الفني حلمي طولان إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطتين عن ضيفه السكندري صاحب المركز الرابع عشر.
وفي لقاءات أخرى أقيمت اليوم أيضا، ضمن الجولة ذاتها، فرض التعادل السلبي بدون أهداف، كلمته على اللقاء الذي جمع بين طلائع الجيش وضيفه الاتحاد السكندري في ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.
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