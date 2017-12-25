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سيـــاســة
حملة خالد علي تعلن غدا مشروع قانون للانتخابات الرئاسية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 08:36 م
خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية
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خالد على، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية
على هامش افتتاح مقر الحملة
إيمان عوف
تفتتح حملة المرشح الرئاسي خالد علي، غدا الثلاثاء، مقرها الرئيسي وسط القاهرة.
وكان المحامي البارز خالد على أعلن مؤخرا عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
و، خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا الثلاثاء بمقر الحملة وسط القاهرة، تعلن حملة خالد على عن مشروع قانون لانتخابات الرئاسة يتضمن ضمانات إجرائية لسلامة العملية الانتخابية.
ويتضمن المؤتمر، الإعلان أيضا عن الضمانات السياسية التي تتبناها الحملة، وتطرحها على القوي الديمقراطية، والرأى العام المصري.
يعقد المؤتمر على هامش افتتاح مقر الحملة الرئيسي، في 1 ش سكة الفضل، خلف حلواني العبد بشارع طلعت حرب، الدور الثالث
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