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بورصة وشركات
مصر والبحرين تقودان مكاسب 5 بورصات عربية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 08:19 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة البحرين ومصر بنسب متواضعة وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها السعودية والدوحة وسط تعاملات ضعيفة.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 0.4 % ليصل إلى 14843 نقطة بقيادة سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي الذى قفز سعره 10 % ولكن سهم شركة السويس للأكياس هوى سعره 10 % بعد أن أعلنت شركة أسمنت طره إنها باعت حصتها البالغة 4.52 % في السويس للأكياس مقابل 26.01 جنيه للسهم.
وتقدم مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليسجل 1293 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 6345 نقطة.
وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 3355 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 3.3 % وكان الأكثر تداولا في البورصة وقفز سعر سهم مصرف السلام البحريني المدرج في دبي 7.7 % وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق بعد أن ارتفع 6.1 % أمس الأحد، حينما أظهر إفصاح في بورصة البحرين أن شخصا رئيسيا اشترى 250 ألف سهم .
كما قفز سعر سهم مصرف السلام الإماراتى المدرج في البحرين 8.5 % وقفز أيضا سعر سهم المصرف الخليجي التجاري وهو بنك بحريني آخر ارتفع بشكل كبير في أحجام تداول مرتفعة منذ إدراجه في بورصة دبي يوم الثلاثاء الماضي بحوالى 9.9 % .
وزاد كذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3 % ليتجاوز 4338 نقطة بقيادة سهم شركة دانة غاز الذى قفز سعره بأكثر من 13 % وكان الأكثر تداولا في البورصة قبيل جلسة محكمة للنظر في قضية تسعى فيها الشركة لتفادي دفع استحقاقات صكوك بقيمة 700 مليون دولار.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5 % لينزل إلى 7146 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة أسمنت نجران 2.2 % وسعر سهم شركة السعودية للكهرباء خسر 4.9 %.
وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4 % لينخفض إلى 8570 نقطة ولكن سهم بنك قطر الأول قفز سعره 6.7 % وكان الأكثر تداولا في السوق ليواصل انتعاشه من مستويات قياسية منخفضة بدأت في أواخر نوفمبر الماضى.
وخسر أيضا مؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.6 % ليرتد إلى 5023 نقطة.
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