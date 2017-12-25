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نقل وملاحة
النقل: ربط تذكرة المترو بعدد المحطات يخضع لدراسات متأنية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 07:49 م
تذكرة المترو
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تذكرة المترو
المال –خاص
أكدت وزارة النقل، أن ربط سعر تذكرة المترو بعدد المحطات يخضع لدراسات متأنية ، نافية ما يتداول حاليا عن رفعها إلى 6 جنيهات.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة،محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل تعليقا على ما أثير اليوم في وسائل الاعلام بشأن أن تعريفة المترو الجديدة ستكون حسب المحطات والتطبيق من أول يوليو حيث ستبدأ من جنيهين للمحطات التسع الاولى على ان تتم زيادة جنيه لكل تسع محطات وسيكون الحد الاقصى ستة جنيهات في حالة استخدام الخط من بدايته حتى نهايته.
وأوضح عز إن تقسيم شرائح المترو يخضع حاليًا للدراسة كما أعلن وزير النقل منذ مارس 2017 عند تخفيض الدعم على سعر التذكرة من 1 جنيه إلى 2 جنيه.
وأضاف أن تطبيق نظام ربط التذكرة بعدد محطات مترو الأنفاق سيكون مع قرب دخول محطات جديدة العام القادم و الامر يحدده دراسات متأنية ومتخصصة ومستفيضة تجرى حاليا وأنه عند تحديد القيمة سيتم الاعلان الرسمي عنها.
ونوه إلى أن هذا النظام يحقق العدالة الاجتماعية ومعمول به في كل دول العالم.
ولفت إلى أن هناك عدة اعتبارات نحدد على أساسها السعر الجديد، من بينها الأسعار الجديدة للكهرباء، والتي ستعلن في يوليو.
وأوضح أن المترو تحمل نحو 100 مليون جنيه فرق سعر الكهرباء منذ يوليو الماضي حتى يوليو من العام المقبل.
ولفت إلى أن الخط الأول يحتاج إلى 26 مليار جنيه لأعمال التحديث والتطوير.
وأشار إلى ضخامة تكلفة مشروعات مترو الأنفاق و التي تتحملها الدولة حيث بلغت تكلفة الخط الثالث للمترو فقط 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه
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