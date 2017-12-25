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بنـــوك
كريدي أجريكول مصر يحصد جائزتي تميز
الإثنين 25 ديسمبر 2017 07:23 م
بنك “كريدي اجريكول – مصر
أخر الأخبار
بنك “كريدي اجريكول – مصر
من فوربس الشرق الأوسط وجي بي مورجان
سيد بدر
حصل بنك "كريدي أجريكول مصر" علي المركز الـ"11"، في قائمة أفضل 50 شركة بالبورصة المصرية خلال احتفالية "100 Egypt" الذي نظمته مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك وفقا لمعايير الإيرادات والقيمة السوقية وصافى الأرباح ومجمل الأصول.
كما حصل بنك كريدي أجريكول مصر للعام الثامن على التوالي على جوائز الجودة والتي يمنحها بنك " جي بي مورجان تشيس" للتميز والسرعة والدقة في تنفيذ الحوالات المصرفية، والتي تصنف كريدي أجريكول كواحد من أفضل البنوك في عمليات التحويلات المباشرة " STP " .
وقد حضر الاحتفالية عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية، ونخبة متميزة من رجال القطاع المصرفي، المؤسسات، الشركات العالمية، رجال وسيدات الأعمال، رواد الأعمال الشباب، ووسائل الإعلام. وهذا وقامت كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بتسليم الجائزة إلي السيد بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.
وبهذه المناسبة أثني بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر علي هذا التكريم الذي يؤكد على تميز البنك، مضيفًا: "طبقًا لاستراتيجية كريدي أجريكول للتنمية المستدامة، فقد تمكننا من الحفاظ على أداء قوي مع تحقيق نمو مطرد وربحية عالية.
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