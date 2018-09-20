أسماء السيد



تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 12% منذ بداية الشهر الجاري وحتى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع الجاري .



واستهل المؤشر تعاملات الشهر الجاري عند مستويات 16009 نقطة ليصل حاليًا عند مستويات الـ14000 نقطة، بسبب ضغوط بيعية عنيفة شهدتها المؤشرات الأسبوع الجاري نتيجة لعدة عوامل محلية وخارجية فرضت سيطرتها تتمثل الأولى في القاء القبض على عدد من الأسماء المرتبطة بأسهم مدرجة بالبورصة، والثانية تتمثل في اوضاع الاسواق الناشئة .



وألقت محكمة جنايات القاهرة القبض على مجموعة من المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة"، على رأسها ياسر الملواني الذي يشغل عضو مجلس الإدارة بشركتي "هيرمس" و"جهينة" وعضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة بشركة "بالم هيلز"، إضافة إلى عمرو القاضي مدير علاقات المستثمرين بشركة القلعة، قبل أن تخلي سبيلهم الخميس



