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نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 2121 رحلة للمناطق السياحية خلال الإجازات
الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:39 م
صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
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صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
المال - خاص
قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركتى مصرللطيران للخطوط الجوية ومصرللطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (اكسبريس) تسيير 2121 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.
وأضاف أنه سيتم ذلك اعتبارا من 23 ديسمبر الحالي وحتى 28 فبراير2018، لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة وكذلك اجازات نصف العام في مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.
وأضاف الطيار شريف عزت رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية أنه من منطلق حرص الشركة على تلبية رغبات الكثير من العملاء داخل وخارج مصر، فأنه تقرر تسيير 507 رحلة داخلية إضافية ومنتظمة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بواقع 91 رحلة جوية إلي شرم الشيخ و90 رحلة جوية إلى الغردقة و164 رحلة جوية إلى اسوان و158 رحلة جوية إلي الاقصر وكذلك 4 رحلات جوية إلي ابوسمبل ، وذلك بما يتناسب مع مواعيد حجز الفنادق والبرامج السياحية تيسيراً على المواطنين.
من جانبه، قال الطيار حلمي رزق رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" إنه من المقرر أن تنظم الشركة 1614 رحلة منتظمة وإضافية خلال فترة أعياد رأس السنة واجازة نصف العام بواقع 392 رحلة جوية إلي شرم الشيخ و311 رحلة جوية إلى الغردقة و288 رحلة جوية إلى اسوان و392 رحلة جوية إلى الأقصر جميعهم من وإلي مطار القاهرة ، خلال نفس الفترة فضلا عن 231 رحلة جوية من إسوان إلي ابوسمبل، واضاف رزق ان الشركة اتخذت استعدادتها في حال زيادة الطلب علي هذة الرحلات.
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