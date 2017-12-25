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بورصة وشركات
الأهلي كابيتال تدرس التخارج من حصصها بشركات مدرجة بالبورصة
الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:27 م
خالد بدوي
أخر الأخبار
خالد بدوي
منى عبدالباري
تدرس شركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك الأهلي المصري التخارج من مساهماتها بعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الفترة المقبلة، بحسب خالد بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، مفضلا الاحتفاظ بكافة التفاصيل حتى انتهاء الدراسة.
وكانت الأهلي كابيتال أتمت الأربعاء الماضي التخارج من حصتها بشركة المصرية للمنتجعات السياحية البالغة 9%، عبر صفقتين أحدهما، يوم 21 ديسمبر بنسبة 4.5% بعدد 47.24 مليون سهم، بسعر 1.28 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 60.479 مليون جنيه ، والأخرى في نوفمبر بواقع 47.24 مليون سهم الأسهم بسعر 1.21 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 57.2 مليون جنيه.
وقال بدوي إن الأهلي كابيتال ستوجه حصيلة التخارج لسداد ثمن الشركة العالمية للثروة الحيوانية التي أتمت صفقة الاستحواذ عليها في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري بقيمة مليار جنيه، بينما سيتم المبلغ المتبقي من الموارد الذاتية للشركة.
فيما لفت إلى أنه يتم حاليا أنه دراسة تغيير نشاط الشركة إلى الصناعة، عبر دخول شركاء آخرين. وتمتلك «الشركة العالمية» مزرعة على مساحة 600 فدان، فى منطقة أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر.
وتأسست الأهلى كابيتال عام 2008، برأسمال 5 مليارات جنيه، كذراع استثمارية للبنك الأهلي، ولديها مساهمات فى شركات عديدة، بينها الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، و مصر قنا للأسمنت، وأبو قير للأسمدة.
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