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سيـــاســة
منع معارض روسي من خوض انتخابات الرئاسة
الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:27 م
بوتين 556
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بوتين 5566
رويترز
صوتت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، اليوم، لصالح منع الزعيم المعارض أليكسي نافالني من خوض انتخابات الرئاسة العام القادم قائلة إنه غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة.
وقالت اللجنة إن إدانة نافالني، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ والتي وصفها مرارا بأنها ذات دوافع سياسية، تعني أنه لا يمكنه الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.
وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضوا لصالح منع نافالني من الترشح. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت مشيرا إلى تضارب محتمل في المصالح.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.
وسجن نافالني (41 عاما) 3 مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات.
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