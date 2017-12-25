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رياضة
تشكيل لجنة مستقلة لبيع تذاكر مباريات كأس العالم
الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:08 م
هانى أبو ريدة الاتحاد
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هانى أبو ريدة الاتحاد
ياسمين فواز
كشف هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن تشكيل لجنة مستقلة من مجلس النواب والرقابة الإدارية والأمن الوطني، مهامها بيع تذاكر مباريات المنتخب فى كأس العالم للجمهور، مؤكدًا أنه لا يوجد تذاكر مجانية فى كأس العالم سوى عدد محدود جداً فى مباريات المنتخب، منهم 10 لأعضاء الاتحاد.
وقال أبو ريدة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن أسعار تذاكر كأس العالم ستتراوح بين 22 إلى 115 يورو، مؤكدًا أن نسبة التذاكر المسموحة لنا 8% فقط من سعة الجماهير في الاستاد.
وأشار أبو ريدة إلى أن تذكرة كأس العالم، هى الفيزا أو جواز الدخول لروسيا، فلن يدخل أحد بدونها، مشيراً إلى أن التذاكر لن توزع فى مصر، لكن ستوزع في مدينة مانشستر بلندن أو في روسيا.
وأضاف: "أنا شخصياً لن أحصل على أي تذكرة، خاصة أن هناك ضغوطًا كبيرة على الاتحاد".
وحول إعلانات التلفزيون عن توفير تذاكر للسفر إلى روسيا، قال أبو ريدة إن ذلك "غير صحيح" بالمرة، لكن هناك بعض التذاكر تباع مباشرة من الشركة المختصة بتوزيع التذاكر.
وعن وجود 2000 تذكرة مجانية من الفيفا للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم، أكد أبو ريدة أن هذا الكلام مغلوط ومستحيل.
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