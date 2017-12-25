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سيـــاســة
نائب إلى رئيس النواب عقب مصالحته: أبادلك الحب بالحب
الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:06 م
علي عبد العال البرلمان
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علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
حرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،علي مصالحة النائب محمد المرشدى عقب انفعاله عليه وتهديده بحرمانه من الكلمة، مؤكدا أنه احتد في الحديث على النائب المحترم محمد المرشدي وهو من النواب الذين يحضرون الجلسات باستمرار.
واضاف: "أشهد له أنه رجل مؤدب يحترم القواعد اثناء الجلسة وله كل التقدير والاحترام ولكن صدر منه موقف أردت أن أسجله في اللائحة، وناديت على اسمه ليعتذر ولكنه لم يكن صادقا في هذه المضبطة ومازلت احتفظ بكل الود والتقدير والاحترام".
من جانبه، استهل النائب محمد المرشدى، تعليقه على حديث رئيس البرلمان بقول الله تعالى: "اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين".
وأضاف المرشدى: "أبادلك الحب بالحب والاحترام بالاحترام والمودة بالمودة، ولم أقصد أن أحرج المنصة".
فأنا أحترم نفسي واحترم زملائي أعضاء المجلس، وحريص على وحدة هذا المجلس واحتفظ بلقاء شخصي مع سيادتك حتى أفسر لسيادتك ما يؤلمني وأنا أرى أنك ستحلها واشكرك على محبتك وكل زملائي، وأؤكد أننى سأظل حريص على وحدة وكيان مجلس النواب، ولن أسمح لأى من المواقع التي تناولت الموضوع بسوء فهم خسئتم ولن تستطيعوا ان تنالوا من العلاقة الطيبة بيني وبين الدكتور على عبدالعال.
من ناحيته عقب الدكتور على عبدالعال بقوله: "وأنا أعرف أنك من النواب الحريصين على صورة المجلس ولا أشير لذلك من قريب أو بعيد، ولا أشكك في وطنيتك التي يشهد لها جميع أعضاء هذا المجلس".
وكان عبد العال قد احتد على المرشدى، بعد أن نادى على اسمه للحديث لإبداء رأيه في قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، فقال النائب: "أشكر فضلك لكني لم أطلب الكلمة للحديث".
فانفعل الدكتور على عبد العال رافضا حديث النائب إلا بعد عرض طلبه المقدم للأمانة العامة للبرلمان للحديث خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن
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