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سيـــاســة
السيسي يطالب بالانتهاء من شبكة مواصلات العاصمة الإدارية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 05:42 م
العاصمة الإدارية الجديدة
أخر الأخبار
العاصمة الإدارية الجديدة
خاص
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها
وأوضح الرئيس في بيان للرئاسة أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إداري متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإداري
ودعا إلى أن يكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإداري الأمثل لكل وزارة.
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