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اقتصاد وأسواق
دانون: إنشاء 5 مراكز جديدة لتجميع الألبان
الإثنين 25 ديسمبر 2017 05:23 م
دانون
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دانون
أحمد صبرى
قامت شركة دانون مصر من خلال صندوق البيئة الإيكولوجية وبالتعاون مع منظمة كير الدولية بإنشاء 5 مراكز لتجميع الألبان في محافظة بني سويف بهدف تمكين صغار منتجي اللبن والمزارعين وتوفير لبن عالي الجودة خالي من أي الملوثات والمضادت الحيوية والشوائب الصلبة وبنسبة بروتين لا تقل عن 3% ودهون لا تقل عن 3.5%.
وأضافت الشركة فى بيان لها :تحت شعار "تحقيق الصحة من خلال الغذاء لأكبر عدد ممكن من الناس" أنشأنا أول مركز لتجميع الألبان في بني سويف )الحلابيه( عام 2012 تبعه إنشاء مركز أبشنا في ديسمبر عام 2014 ويعمل به 6 عاملين وتستفيد منه 260 عائلة، بإنتاج يصل ل 2.5 طنيوميا من الألبان؛ مما ساعد في زيادة دخل المزارعين.
ويبلغ عدد المستفيدين من مراكز تجميع الألبان في مناطق الحلابية ببني سويف 293 ، وعدد العاملين 6 ، وفي النويرة بلغ عدد المستفدين 26 ، وعدد العاملين 7 ، وفي بني ماضي عدد المستفيدين 124 ، وعدد العاملين 5 وفي الباروط عدد المستفدين 150 ، وعدد العاملين 5 .
وأكدت أن مشروع دانون لمراكز جمع الألبان، نجح في الوصول إلى لبن عالي الجودة، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، تمكن من تأمين ما يصل إلى 10٪ من احتياجات الشركة من الحليب الطازج الخام، إلى جانب خلق 113 فرصة عمل، وتمكين أكثر من4400 ألاف من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 ألاف امرأة في أعمال جمع الحليب، من 11 مركزا لدانون في عدة محافظات بالجمهورية.
وتقوم شركة دانون من خلال مراكز تجميع الألبان بتقديم عدة خدامات بيطريه وصحيه وتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل أو حفظ اللبن وتشمل التدريب أيضأ صحة الحيوان وتقوم بتزويد بعض الفلاحين بالأعلاف كما أيضا تقوم بتزويد بالأدوية والتحصينات والتلقيح الصناعي وذلك دعما للمشروع وتطوير الإنتاج والصحة الحيواني وتحسين السلالات.
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