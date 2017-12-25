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سيـــاســة
عبد العال: لا تضارب بين اختصاصات المجتمعات العمرانية والمحليات
الإثنين 25 ديسمبر 2017 03:53 م
علي عبد العال البرلمان
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علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجود تضارب في الاختصاص بين المجتمعات العمرانية والمحليات، قائلاً: "غير صحيح ومردود عنه صراحة بأن المجتمعات العمرانية تنشأ وتدير المجتمع العمرانى لحين نقلها إلى الوحدات المحلية، وهذا متعارف عليه فى القانون".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن دور المجتمعات العمرانية فى إنشاء المناطق الجديدة مقتصر على الإنشاء وليس الإدارة، وهو ما منصوص عليه فى القانون.
وأكد مروان، على أن القانون ينص على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مناطق إعادة التخطيط في القرى والمدن القائمة، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان، مشيرًا إلى أن الدور سيكون مقتصر على الإنشاء وليس الإدارة.
واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكداً أنه شئ إيجابى أن تساهم الحكومة فى التصدى للعشوائيات، ولابد أن نعى جميعًا أن دور المجتمعات العمرانية الإنشاء وليس الإدارة حتى لا يتحول لصراع بين المحليات والمجتمعات العمرانية، وعقب على حديثهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بأن التخوف من عدم الدستورية، أمر غير منضبط.
البرلمان
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