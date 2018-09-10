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القوى العاملة: ورثة العامل المتوفي بالأردن يستحقون راتب تقاعد
الإثنين 10 سبتمبر 2018 12:22 ص
محمد سعفان وزير القوي العاملة
أخر الأخبار
محمد سعفان وزير القوي العاملة
دعاء حسني
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل إبراهيم السيد يوسف حسن الذي توفي نتيجة سقوط سقف منزل يقوم بترميمه في أثناء العمل.
تلقي الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايرى ، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفي من مواليد 6 أغسطس 1979، ويعمل لدي شركة حسين أبو بريك وشركاه فرع الزرقاء، وتوفي نتيجة سقوط سقف منزل يقوم بترميمه، ويقوم المكتب بمتابعة مستحقاته وتعويضاته ، حيث أنه يخضع للضمان الاجتماعي ، وكون الوفاة إصابة عمل فأنه الورثة يستحقون راتب تقاعد.
وأوضح التقرير أنه سيتم التواصل مع أسرة المتوفي للموافاة بإعلام الوراثة والمستحقين لراتب التقاعد.
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