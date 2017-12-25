أهالي الزمالك يعرضون شكواهم من أعمال المترو على البرلمان

مجلس البرلمان 2017 2



سلوى عثمان



صرح النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بأنه يجتمع يوم الثلاثاء القادم بأهالى الزمالك من المتضررين من مترو الأنفاق، ليقدموا إليه طلباتهم ومطالبهم بشأن وقف أعمال حفر مترو الأنفاق، كى يعرضها على البرلمان بلجنة المقترحات والشكاوى.



وأوضح المسعود أن أهالى الزمالك طلبوا لقاءه لبحث آليات وقف أعمال حفر مترو الأنفاق، لاسيما بعد غلق شارع السودان 3 سنوات لاستكمال أعمال الحفر، دون انتظار حكم المحكمة المنتظر صدوره بشهر يناير القادم فى الدعوى المقامة من الأهالى لوقف أعمال الحفر تنفيذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن.



وأضاف النائب أنه سيقدم الطلبات إلى لجنة المقترحات والشكاوى طبقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وينتظر البت فيها.



وناشد المسعود البرلمان بالنظر فى الاستجواب المقدم منه بخصوص هذا الشأن، لاسيما أنه تقدم بطلب استعجال فى وقت سابق، إلا أنه لم يتم إدراج الاستجواب على جدول أعمال البرلمان دون أن يعلم سبب ذلك!!