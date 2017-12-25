برلماني يطالب بمنع غير المتخصصين من الحديث بوسائل الإعلام

مجلس الوزراء

ياسمين فواز



تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء تداول فيه عدد من التصريحات ممن هم ليسوا أهل اختصاص بشأن رئاسة الجمهورية، وخوضهم فى تفاصيل ليست محل اختصاصهم مما يهدد الأمن والسلم القومى.



وأضاف أبو طالب، فى بيان صحفى له، اليوم الإثنين، أن هناك بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة تداولت إشاعة تصريحات لعدد كبير من الإعلاميين أو مدعى الإعلام وأنصاف الإعلاميين على لسان رئاسة الجمهورية، وبعض الوزراء والجهات السيادية.



وحذر عضو مجلس النواب من هذه الخطوة، وأن هذا الأسلوب العشوائى فى تداول التصريحات يتعارض بشدة مع المصلحة العامة، فضلاً عن إعلاؤه لقدر من لا قدر له على حساب الصالح العام، فضلاً عن تحريف هذه التصريحات عن مواضعها وإستفزاز مشاعر الجمهور.



وأكد أن الصحيح وفقاً للقواعد الرسمية المتبعة فى هذا الشأن، أن تصدر هذه التصريحات عن "متحدث رسمى" يقتصر عليه دون غيره بث وترويج مثل هذه التصريحات، مطالبًا بإتخاذ اللازم حيال هذا الطلب وفقاً للائحة المجلس.