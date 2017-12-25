جمعية التعاونى تبدأ تشغيل سيستم أوبتمايز مطلع العام

أنور ذكرى

مروة عبد النبى



تبدأ الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، العمل بسيستم الـ "IT" الجديد بدءآ من يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تعديله والتدريب عليه، وذلك بغرض منع إزدواجية التعويضات، ومنع اختراق خصوصية المعلومات.



وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لـجمعية التعاونى، إن النظام التكنولوجى الجديد الذى تم استيراده من شركة أوبتمايزا الأردنية المتخصصة فى بيع أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الاقتصادية فى الشرق الأوسط، قامت بإجراء العديد من التجارب على السيستم مع العاملين لضمان العمل به بكفاءة، وكان من المفترض بدء العمل به الشهر الجارى، لكن تم التأجيل للتأكد من سلامة جميع الخطوات التنفيذية.



وأكد أن السيستم الجديد يشمل جميع إدارات الشركة، وأبرزها الإصدارات والتعويضات، والشئون القانونية، وإعادة التأمين، والموارد البشرية، لافتآ إلى وجود مجموعة متخصصة من المهندسين بالأردن تعكف حالياً على حل جميع مشكلات السيستم للقضاء بشكل كامل على جميع المعوقات القديمة التى كانت تصادف إدارات الجمعية.



وأكد أن تكلفة السيستم الجديد 70 ألف دولار، علاوة على مصروفات تشغيله، وتدريب العاملين عليه، وتتراوح بين 25 ألف - 30 ألف دولار.



وأشار إلى أن النظام الجديد يعمل على ربط الفرع الرئيسى بالفروع الـ 10 التى تمتلكها جمعية التعاونى، لضمان مستوى أعلى من الخدمة، وحلول سريعة لجميع المشكلات التى تواجه نظام العمل، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات الجوهرية التى بدأتها الجمعية خلال مدة عمل المجلس الجديد، وذلك لمواجهة المرحلة المسقبلية بكل ثقة مع عملاء الجمعية الحاليين والجدد.