إطلاق قمر صناعي مصري ياباني خلال يوليو 2018

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

ياسمين فواز



كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق قمر صناعي مصري في شهر يوليو 2018، بالتعاون مع اليابان.



وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، أن مكونات القمر المصرية تتخطى 70% بأيادي المهندسين المصريين، مستعرضاً نموذجاً مصغراً له داخل القاعة، بعد التأكيد أن هناك خطة لجعله قمرًا متكاملًا.



وأشار إلى أنه تم تصنيع وحدة التحكم والكاميرا المقرر تركيبها على القمر بأيدٍ مصرية، ويتم التحكم بالذكاء الاصطناعي وفقاً لخطة زمنية محددة بعد موافقة المجلس على القانون.



وأضاف: "سنبدأ في مجمع تجميع الأقمار الصناعية بطريق السويس، حتى يكون هناك منتج مصري بنسبة 100% والاستخدامات البحثية والسلمية والثروات المعدنية التي سيتم اكتشافها عن طريق استخدام القمر، واستقطاب العقول المصرية المهاجرة، حتى يكون لمصر مكانة مرموقة في هذا المجال على مستوى العالم".



جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية من حيث المبدأ، ويستعرض المجلس تقرير لجنة البحث العلمي والتعليم بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه في جلسة اليوم.