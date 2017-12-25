قناة السويس تسلم شهادات الدورة التدريبية لقباطنة القاطرات

نادية صابر



شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، حفل توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية المتقدمة الأولى لربابنة القاطرات التي نظمها مركز المحاكاة والتدريب البحري تحت إشراف إدارة التحركات، بحضور المهندس أحمد شوقي، عضو مجلس الإدارة مدير إدارة التحركات، والربان عادل عوضين رئيس مركز المحاكاة، وكوكبة من مراقبي الملاحة ومسئولي الدورة التدريبية.



وفي كلمته، قدم الفريق مميش التهنئة لجميع المتدربين من ربابنة القاطرات، وأكد ضرورة تلقي العلم ونقله بشكل متواصل بما يضمن نقل الخبرات وخلق كوادر جديدة ورفع مستوى الأداء المهني، واعداً بأن تظل هيئة القناة منبعاً للعلم وداعماً رئيسياً لصقل الخبرات البحرية.



وأشار مميش إلى أهمية القاطرات للملاحة في قناة السويس وتعدد مهامها من مصاحبة السفن العابرة إلى استخدامها للقطر والإنقاذ والرباط، مشدداً على أهمية تحمل المتدربين المسئولية التي تقع على عاتقهم بقيادتهم لهذه الوحدة الباهظة الثمن عالية التكنولوجيا، لاسيما مع تقدم وتطور هذه الوحدات المهمة والحيوية خصوصاً في الموانئ وقناة السويس.



وأضاف أن عوامل نجاح قيادة القاطرات تتطلب الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية البحرية ومن ضمنها الانضباط واتباع القواعد العلمية السليمة في صيانة القاطرات، فضلاً عن التدريب المتواصل للأطقم البحرية والتمسك بأخلاقيات العمل من احترام الأقدميات وحسن المعاملة.



واختتم مميش كلمته، بتوجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح الدورة التدريبية من إدارة التحركات ومركز المحاكاة والتدريب البحري، مطالباً باستمرار هذه الدورات واعتمادها ضمن مسوغات التعيين في اختيار ربابنة القاطرات بالهيئة.



من جانبه وجه الربان أحمد خليل الشكر للفريق مميش على حسن رعايته للدورة التدريبية الأولى لربابنة القاطرات التي تم فيها إعداد المتدربين بشكل مكثف من خلال محاضرات عملية ونظرية استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، حاضر فيها كبار مرشدي هيئة قناة السويس من أصحاب الخبرة.



عقب ذلك، قام الفريقان مميش وأسامة ربيع بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على 30 من ربابنة القاطرات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.



والقاطرات هى وحدات عائمة موجودة باستمرار تصاحب السفن أثناء سيرها في القناة كنوع من الخدمات تحقيقا للأمان، ويحدد عدد القاطرات على حجم السفينة وحمولاتها، ويقوم بقيادتها ربابنة بمعني مرشدين وقباطنة من لحظة وصول السفينة وأثناء الرسو وحتى المغادرة.

