عبدالعال: توصلنا إلى سعر عادل لتوريد السكر والبنجر

علي عبدالعال

ياسمين فواز



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه توصل مع الحكومة إلى سعر عادل وفق الدستور، بشان أسعار توريد قصب وبنجر السكر، قائلًا: "أطمئن فلاحي مصر ونواب البرلمان بشأن هذا الأمر".



كان رئيس مجلس النواب، عقد لقاءً -أمس الأحد- مع وزيرى التموين والزراعة، فى حضور النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لبحث المذكرة المقدمة من لجنة الزراعة بشأن رفع سعر توريد قصب السكر ومحصول البنجر.



وجاء الاجتماع بالتزامن مع امتناع بعض المزارعين فى الصعيد عن توريد محصول قصب السكر بالسعر الحالى 620 جنيهًا للطن الواحد، بعد زيادة مستلزمات الإنتاج بواقع 130 جنيهاً، ما شكل عبئًا على الفلاحين الذين يلوحون بعزوفهم عن زراعة محصول قصب السكر إذا استمر الوضع القائم هكذا بسبب تعرضهم للخسارة الفادحة، ونفس الحال ينطبق على محصول البنجر الذى يتم توريده بـ530 جنيهًا، وسبق وأن تقدمت لجنة الزراعة والرى لمذكرة لرئيس البرلمان بشأن زيادة الأسعار القصب بواقع 850 جنيهًا لطب قصب السكر والبنجر 600 للطن.



من جانبه، تقدم النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببيان عاجل، لرفع أسعار توريد قصب السكر إلى 850 جنيهًا للطن، بدلًا عن 620 جنيهًا، ورفع سعر توريد طن البنجر إلى 600 جنيه بدلاً من 530 جنيهًا.