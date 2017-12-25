EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عبدالعال: توصلنا إلى سعر عادل لتوريد السكر والبنجر
الإثنين 25 ديسمبر 2017 12:58 م
علي عبدالعال
أخر الأخبار
علي عبدالعال
ياسمين فواز
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه توصل مع الحكومة إلى سعر عادل وفق الدستور، بشان أسعار توريد قصب وبنجر السكر، قائلًا: "أطمئن فلاحي مصر ونواب البرلمان بشأن هذا الأمر".
كان رئيس مجلس النواب، عقد لقاءً -أمس الأحد- مع وزيرى التموين والزراعة، فى حضور النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لبحث المذكرة المقدمة من لجنة الزراعة بشأن رفع سعر توريد قصب السكر ومحصول البنجر.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع امتناع بعض المزارعين فى الصعيد عن توريد محصول قصب السكر بالسعر الحالى 620 جنيهًا للطن الواحد، بعد زيادة مستلزمات الإنتاج بواقع 130 جنيهاً، ما شكل عبئًا على الفلاحين الذين يلوحون بعزوفهم عن زراعة محصول قصب السكر إذا استمر الوضع القائم هكذا بسبب تعرضهم للخسارة الفادحة، ونفس الحال ينطبق على محصول البنجر الذى يتم توريده بـ530 جنيهًا، وسبق وأن تقدمت لجنة الزراعة والرى لمذكرة لرئيس البرلمان بشأن زيادة الأسعار القصب بواقع 850 جنيهًا لطب قصب السكر والبنجر 600 للطن.
من جانبه، تقدم النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببيان عاجل، لرفع أسعار توريد قصب السكر إلى 850 جنيهًا للطن، بدلًا عن 620 جنيهًا، ورفع سعر توريد طن البنجر إلى 600 جنيه بدلاً من 530 جنيهًا.
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا