إيتيدا والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تناقشان خطة للتعاون

إيتيدا

المال ــ خاص:



في إطار التعاون المشترك بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، بحثخليل حسن خليل ، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية خطة عمل الشعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وجاء اللقاء برئاسة أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" ، وبحضور الأستاذ أحمد السبكي ، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ، والمهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.



وأكد خليل:"أن اللقاء اتسم بالإيجابية والتأكيد علي روح الشراكة بين ايتيدا والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وتم خلاله استعراض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للشعبة العامة حتي عام 2020 والتي يتم تنفيذها من خلال اتفاقية التعاون مع إيتيدا بالتكامل والتنسيق مع إدارات الهيئة المختلفة، في مجالات دعم منظومة الابتكار والوصول للعالمية للشركات الناشئة وجذب الاستثمار للقطاع وتنمية القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة بالمحافظات".



وأضاف خليل: "أن أسماء حسني ، قد أظهرت دعماً كبيراً لخطة الشعبة العامة الطموحة خلال الفترة القادمة من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين ايتيدا والشعبة العامة وكافة منظمات الأعمال الشريكة للهيئة لتحقيق طفرة غير مسبوقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري".



وأوضح المهندس محمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي : "أن خلال الفترة الماضية قامت الشعبة العامة بالعديد من الأنشطة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية والمنيا وسوهاج وأسيوط والغربية، منها تدريب حوالي 600 متدرب من 90 شركة ، وإقامة مجموعة من حملات التوعية التكنولوجية شارك بها 130 شركة ، وعمل مجموعة من معسكرات الابتكار شارك بها حوالي 120 شركة، ولقاءات التشبيك الدولية التي حضرها أكثر من 70 شركة، بالإضافة إلي إقامة أول ملتقي للاستثمار بالقطاع بحضور 600 مشارك و100شركة ناشئة و30 متحدث في 8 جلسات وورش عمل.