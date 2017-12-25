EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
بروتوكول بين مطروح وصندوق العشوائيات لتطوير منطقة الطبية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 12:35 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
معتز محمود
وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للبدء فى تطوير منطقة الطبية بمحافظة مطروح، وإنشاء وحدات سكنية لأهالى المنطقة بدلا من الأماكن العشوائية التى يقيمون بها وغير آمنة.
وقال اللواء علاء أبو زيد، إنه سيتم تطوير المنطقة خلال 9 أشهر، طبقا للبروتوكول، وسيتم إنشاء عمارة سكنية على مساحة 1200 متر تتضمن وحدات سكنية لأهالى المنطقة بقيمة 40 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء أسواق تجارية بمناطق الضبعة وسيدى برانى وسيوة بتكلفة 35 مليونًا.
وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان مطروح خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة بنهاية عام 2018، وأن صندوق تطوير العشوائيات سيتيح تمويلا قيمته 75 مليون جنيه لتنفيذ ذلك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا