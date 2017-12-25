انتهاء الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

المال -خاص



انتهت كل شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة - والبالغ عددها 121 شركة – من عقد جمعياتها العامة لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017 قبل نهاية شهر ديسمبر 2017، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بشأن الالتزام بمواعيد انعقاد الجمعيات وفقًا للقانون.



وكان آخر جمعيات هى لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقدت على مدار يومى 20 و24 ديسمبر الجارى، لتنتهى أيضًا الشركة القابضة من الجمعيات العامة لجميع شركاتها التابعة.



وقد وجه الوزير الشكر لإدارات الشركات ومراقبى الحسابات على سرعة الانتهاء من إعداد القوائم المالية ومراجعتها، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الجمعيات العامة فى تفعيل مبادئ الحوكمة ورسم سياسات الهيكلة والتطوير.



يذكر أن أعمال الجمعيات العامة للشركات قد انطلقت فى نهاية يوليو الماضى أى قبل مرور شهر من نهاية العام المالى فى 30/6/2017 وهى سابقة أولى لشركات قطاع الأعمال العام.



وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة فى الأرباح والإيرادات، فضلًا عن تحسن أداء عدد كبير من الشركات.



وأطلقت وزارة قطاع الأعمال بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات للشركات مؤشرًا لقياس ربحية وإيرادات الشركات التابعة للقطاع مقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016، وذلك فى إطار تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات، حيث جرى الإفصاح بصورة شبه أسبوعية عن عدد الشركات التى انتهت من جمعياتها ونتائج أعمالها.



وبشأن الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة ـ وعددها 8 ـ فإنه يتبقى انعقاد الجمعيات العامة لعدد 4 منها هى: القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة لجميع الشركات التابعة والقابضة.