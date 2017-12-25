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استثمار
التخطيط تعتمد 143 مليون جنيه لمشروعات تطوير شمال سيناء
الإثنين 25 ديسمبر 2017 12:06 م
دكتورة هالة السعيد
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دكتورة هالة السعيد
المال - خاص
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات المشروع الرئيسي "استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء" بمبلغ 23 مليون جنيه لصالح وزارة الموارد المائية والري، لاستحداث مشروع فرعي جديد وهو إنشاء شبكات الصرف المغطى بجنوب القنطرة شرق ومبنى معدات مركز الطوارئ ورصف الجسر الأيمن لمصرف بالوظة وتطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة، لسرعة البدء في تنفيذ تلك الأعمال الجديدة لأهميتها.
كما وافقت "السعيد" على نقل مبلغ 2.6 مليون جنيه من مشروع تطوير الإدارات التعليمية والمطابع السرية إلى مشروع إعادة تأهيل المدارس القائمة لسداد الالتزامات المالية على مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.
واعتمدت "السعيد" كذلك طلب الموافقة على تعزيز استثمارات مشروع تطوير البحيرات الشمالية التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية بمبلغ 30 مليون جنيه ليتم تخصيصها للقيام بأعمال تطوير وتطهير وإزالة العوائق ببحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي 2017/2018.
ومن خطة العام المالي الحالي أيضاً وافقت وزيرة التخطيط على زيادة استثمارات مشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمحافظة شمال سيناء بمبلغ 90 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2017/2018 على أن يتم تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه منهم لإنشاء سوق الجملة بالعريش بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الحرفية بالعريش ويذكر أنه وافقت السعيد علي تدعيم الوحدات المحلية بديوان عام محافظة شمال سيناء بمبلغ 180 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي السابق 2016/2017 منها مبلغ 130 مليون جنيه لسوق الجملة بالعريش و50 مليون جنيه لمجمع صناعات صغيرة بالمنطقة الحرفية بالعريش بطاقة 100 مصنع وورشة أيضاً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الموافقة جاءت نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية قصوى لتنمية محافظة شمال سيناء في ظل الوضع الحالي حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي تساعد على الاستقرار والتنمية على أرض المحافظة.
وأكدت "السعيد" أن مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء والذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم تخصيص استثمارات له ضمن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 بنحو 408 مليون جنيه وذلك لاستكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.
كما تم تخصيص استثمارات لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بإجمالي 174.5 مليون جنيه من خطة العام ذاته وتستحوذ محافظة شمال سيناء على جملة استثمارات حكومية من خطة التنمية المستدامة 2017/2018 تبلغ مليارا و889 مليون جنيه.
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