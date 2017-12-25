بروتوكول بين التعاون للبترول وصندوق الخدمات بقنا

الهيئة العامة للبترول

نسمة بيومى:



وقعت شركة التعاون للبترول، وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام محافظة قنا أمس، بروتوكول تعاون، لإنشاء محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود، عبر استغلال الأراضى التابعة للمحافظة والتى تصلح لإقامة هذه المحطات.



وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها المساهمة فى خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، من أجل إحداث التنمية السريعة والشاملة وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين، والتيسير عليهم وذلك من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية التى تشمل شبكات وخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ومحطات التموين والخدمة ومستودعات التخزين لمواكبة احتياجات السوق المحلية، من الوقود والغاز الطبيعى.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطط سـريعة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة منافـذ تسويق الوقود، من خلال تطـوير محطات تموين السيارات القائمة، وإنشاء محطات جديدة سنوياً فى مختلف المحافظات.



وقع البروتوكول، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والكيميائى سمير رزق، رئيس شركة التعاون للبترول، بحضور المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة، والمهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.



وأشار «رزق» إلى أنه طبقاً للبروتوكول ستقوم الشركة بإنشاء أول محطة فى منطقة الجزيرية، والتى تعد من المناطق الحيوية فى قنا فى أرض ملاصقة للمحافظة على مساحة 3 آلاف متر مربع، مضيفاً أن المحطة الجديدة سيتم إنشاؤها وفقاً لنموذج المحطات الحديثة، والتى ترتكز على توفير مساحات واسعة لتسهيل مناورة السيارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة بأحدث الأجهزة المتاحة، وستقدم المحطة أيضاً خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى، عن طريق طرح الجزء الخاص بها على إحدى الشركات المختصة.



وأضاف "الملا" أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة التعاون للبترول، بإنشاء وإدارة وطرح المحطات المخطط إنشاؤها على هذه الأراضى للغير طبقاً للنظم واللوائح المنظمة بعد إعداد الدراسات اللازمة، بما يحقق الفائدة للطرفين ويوفر خدمة مميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً تخصيص جزء من المحطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى جانب الوقود، كما ستتم عملية تحديد المواقع المختلفة لإنشاء المحطات طبقاً لاحتياجات المحافظة.



وأكد "الهجان" أن المشروعات البترولية التى تنفذها وزارة البترول ساهمت فى رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، وتشهد أداءً متميزاً، مشيراً إلى أن الاتفاق مع «البترول» على إنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالوقود، يعد ركيزة مهمة لدعم خطة تنمية المحافظة وتحسين الخدمات على جميع الطرق والمحاور، ليتواكب مع التوسع العمرانى، فضلاً عن استغلال أصول المحافظة فى خدمات تعود بالفائدة على الأهالى وتوفير فرص عمل جديدة.



ولفت إلى أن "التعاون للبترول" تتمتع بإمكانيات وخبرات وقدرات عالية على التنفيذ العملى والفعلى فى مجال محطات التموين والخدمة، موجهاً الشكر لـ «البترول» على مجهوداتها فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى جميع مراكز المحافظة، وتم بالفعل توصيل الغاز لأربعة مراكز وسيتم الانتهاء من أعمال التوصيل فى مركز قفط قريباً.