حركة موانئ البحر الأحمر.. الإثنين 25 ديسمبر

الموانئ البرية والجافة4323

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 3 سفن وهى عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 260 راكبا و173 شاحنة بضائع و8 سيارة كما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 290 راكبا و108 شاحنات و15 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة آمال وعلى متنها 692 رأس عجول حية قادمة من السودان والسفينة الرياض وعلى متنها 114 راكبا و6 شاحنات بضائع و3 شاحنات عفش ركاب و22 سيارة فيما غادرت اربع سفن وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 433 راكبا و209 شاحنات بضائع و38 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 894 راكبا بميناء نويبع وتداول 64 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 154 راكبا و8 برادات و7 تريلات.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 355 راكبا و6 برادات و4 تريلات و5 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 385 راكبا و26 برادا و13 تريلا و3 سيارات و3 باص جيت.