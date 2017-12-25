عائـد أدوات الديـن الحكوميـة يكـسر موجـة الصعود

وزارة المالية المصرية 2

❏ الأذون تفقد بين 10 – 63 نقطة فى تعاملات الأسبوع الماضى

❏ البنوك تكثف إقبالها على الاكتتاب قبل خفض الفائدة على الجنيه

❏ «المالية» تطرح 29 مليار جنيه وتقبل ما يزيد عن 34 مليارا

❏ سندات الخزانة تهبط للأسبوع الثانى بين 50 – 60 نقطة أساس



محمد سالم



كسر عائد أدوات الدين الحكومية موجة الصعود التى بدأها قبل 5 أسابيع، مع إقبال مكثف من البنوك على الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة المحلية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه.



وتنتشر توقعات على نطاق واسع بين مديرى الأصول ورؤساء قطاعات الخزانة بالبنوك المصرية عن إمكانية اتخاذ اللجنة قرارا فى اجتماعها المقبل بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.



وصعدت معدلات الإيداع والإقراض لدى "المركزى" بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ضمن إجراءات لمكافحة التضخم لامس مستويات %36 فى أغسطس الماضى، قبل أن ينخفض فى نوفمبر إلى %26 تأثرا بفترة الأساس.



وهبط مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) فى تعاملات الأسبوع الماضى، بنحو 39 نقطة أساس كل 100 نقطة تعادل %1 مسجلا %18.631 مقابل %19.021 فى الأسبوع قبل الماضى، وهو أعلى مستوى من نهاية سبتمبر.



وأرجع رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية، هبوط العائد على الأذون إلى ارتفاع معدلات التغطية التى قدمتها البنوك فى محاولة للاستفادة من عوائدها القياسية فى الوقت الحالى، خاصة مع انتشار توقعات بخفض الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل.



ووافقت وزارة المالية على اقتراض ما يزيد عن 34 مليار جنيه، عبر الأذون والسندات مقارنة بـ 29 مليار جنيه، قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.



وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما بنحو 10 نقاط أساس ليسجل %18.59 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18.485 فى الطرح السابق، وارتفعت تغطية البنوك للعطاء إلى 3.4 مرة، بدلا من 1.9 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.744 مليار جنيه، عبر 363 عرضا، بينما قبلت "المالية" 82 عرضا فقط بقيمة 8.4 مليار جنيه، بزيادة 1.6 مليار عن المستهدف.



وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 63 نقطة أساس إلى %18.115 مقابل %18.746 فى العطاء السابق، أيضا ارتفع معدل تغطية العطاء إلى 1.96 مرة، مقابل 1.2 مرة فى الطرح السابق، عرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بنحو 11.4 مليار جنيه من خلال 181 عرضا، قبلت "المالية" 156 مليارا بقيمة 8.2 مليار بزيادة 1.5 مليار عن القيمة المستهدفة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 33 نقطة أساس إلى 19.923 % بدلا من 19.249 % وارتفعت تغطية الطرح بشكل كبير إلى 2.43 مرة، مقارنة بـ 1.7 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة15.817 مليار جنيه، عبر 216 عرضا، بينما قبلت "المالية" 81 عرضا بقيمة 7.67 مليار جنيه، بزيادة 1.1 مليار عن المستهدف.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما إلى 34 نقطة أساس ليسجل %18.919 مقابل %19.257 فى العطاء السابق، وغطت البنوك الطرح 2.19 مرة بقيمة 14.24 مليار جنيه تقريبا من خلال 279 عرضا، مقارنة بمعدلات تغطية بلغت فى الطرح السابق 1.9 مرة ، وقبلت الوزارة 7.3 مليار جنيه بزيادة 800 مليون جنيه عن المستهدف.



وواصلت عوائد أدوات الدين طويلة الأجل (سندات الخزانة المحلية) تراجعها للأسبوع الثانى عقب موجة صعود استمرت 10 أسابيع تقريبا.



كان عائد أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل (السندات) قد خسر 150 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر الماضى، مع إقبال المستثمرين الأجانب على تداول أدوات الدين المحلية، ليهبط من %16.5 فى أغسطس إلى %15 نهاية سبتمبر، قبل أن يبدأ رحلة صعود طفيفة فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



وهبط عائد السندات أجل 5 سنوات بنحو 59 نقطة أساس مسجلا 15.728 مقابل %16.322 فى الطرح السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 3.2 مرة، بدلا من 2.2 فى الطرح السابق وعرضت البنوك الاكتتاب 4 مليارات جنيه عبر 91 عرضا بينما قبلت «المالية» 13 عرضاً بواقع 1.25 مليار، وهى نفس القيمة المطلوبة من خلال الطرح.



و تقلص متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات بنحو 50 نقاط أساس إلى %15.74 مقابل %16.245، سجل معدل تغطية العطاء 3.09 مرة مرة، بدلا من 2.6 مرة فى آخر طرح وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر 74 طلبا، لتقبل «المالية» 11 طلبا بقيمة مليار جنيه وهى نفس القيمة المستهدفة.



فى سياق متصل، حافظت «المالية» على قيمة طروحاتها عبر أذون الخزانة فى الأسبوع الجارى، عند نفس مستويات الأسبوع السابق بقيمة 26.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 6.5 مليار عبر أذون 91 يوما، ونفس القيمة لأذون 182 يوما و6.75 مليار، من أذون 273 يوما و6.75 مليار أيضا من أذون 364 يوما، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار بأجل 3 سنوات ومليار بأجل 7 سنوات.



وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، دشن "المركزى" عطاءين للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة هى الأكبر منذ تدشين الآلية بلغت 145 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 135 مليارا لأجل 42 يوما بينما تقدمت البنوك بعروض بلغت 137.6 مليار عبر 47 عرضا، وافق «المركزى» على 46 منها بقيمة 136.5 مليار، وسجل أقل عائد مقبول %19.26 وأعلى %19.310 والمتوسط %19.302.



ودشن «المركزى» العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلبا بقيمة 70.2 مليار جنيه، قبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص 14.2 لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.