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طاقة
كايرو سولار تقتنص محطة شمسية بالقرية الذكية
الإثنين 25 ديسمبر 2017 11:31 ص
الطاقة الشمسية
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الطاقة الشمسية
عمر سالم:
اقتنصت شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، عقود إنشاء محطة شمسية بقدرة 50 كيلووات، أعلى إحدى المبانى الإدارية فى القرية الذكية بالمعادى.
قال حاتم توفيق، رئيس الشئون التجارية فى الشركة، فى تصريح لـ «المال»، إن الشركة فازت بالمحطة شمسية، لتشغيل إحدى المبانى الإدارية وإمدادها بالطاقة، وتصل تكلفة المشروع إلى مليون جنيه، تمويلها عبر الشركات التى تنفذ المشروع.
أضاف توفيق أن الشركة وقعت العقد الخاص بالمشروع، ومن المقرر البدء فى تنفيذ المحطة خلال يناير المقبل، والانتهاء من المشروع فبراير المقبل، وتستخدم خلايا صينية للمشروع، تنفيذها بنظام الخلايا الفوتو فولتية، التى تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
أوضح أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون إلى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة، ويقع ضمن الشريحة الأعلى، ويحاسب بسعر مرتفع، فيسعى إلى تركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى يمتلك أراض أو مشروعات فى الصحراء، وليست مرتبطة بالشبكة القومية، ويسعى إلى استبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.
كشف عن أن الشركة اتفقت مع بنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية، لتوفير تمويلات للأفراد للمشروعات الشمسية، تكلفتها من 500 ألف إلى 1.5 مليون جنيه للمساهمة فى نشر ثقافة الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، فى ظل العوائق التمويلية التى تواجه بعض العملاء.
أوضح أن الشركة دورها إرسال العميل إلى البنك الممول، وحال مطابقة الشروط يمول المشروع ، كما أن البنك لم يحدد عدد مشاريع معينة كما أن البنك يسعى إلى تمويل المشروعات الخاصة برى الأراضى.
لفت إلى أن الشركة تسعى حاليا إلى إنشاء وتنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى والطلمبات، تستهدف بها مناطق فى العلمين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، التابعة لشركة الريف المصرى، لافتا إلى أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل إلى 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.
وقال توفيق ان شركة الريف المصرى التى تشرف على مشروع المليون ونصف فدان لم تنتهى حتى الآن من رصف الطرق المؤدية للمشروع او ترفيق المشروعات بشكل نهائى، ما يؤجل بعض المشروع لفترة مؤقتة.
كشف توفيق عن أن الشركة عقدت شراكة مع شركة المروة، إحدى الشركات العاملة فى تركيب محطات الشمسية، للفوز بمشروعات جديدة، والمنافسة على المشروعات الكبرى، فى إطار خطط الشركة، لاقتناص المزيد من المشروعات، وتوسيع قاعدتها بالسوق المحلية.
قال إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى بيع الطاقة الكهربائية لبعض العملاء، عن طريق قيامها بإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء بقدرات بين 2 إلى 6 ميجاوات للمصانع والمولات التجارية الكبرى.
طاقة
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