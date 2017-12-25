منتجو الحديد يحصدون ثمار رسوم الإغراق

حديد التسليح الصينى

منى عبدالباري:



تحصد شركات الحديد المدرجة بالبورصة، ثمار قرار وزارة التجارة والصناعة، بمد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد، من 3 دول 5 أعوام، وتتوقع بنوك استثمار تحسن ربحية الشركات بنسب بين 3 إلى 5 % خلال من 3 إلى 5 أعوام، فى ضوء انتعاشة بحركة المبيعات، ترجحها الشركات وبنوك الاستثمار.



كانت وزارة التجارة والصناعة بدأت مطلع يونيو الماضى، تطبيق رسوم إغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ، ولفائف، وقضبان، وعيدان)، المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا، وأوكرانيا، بواقع %17، من 10 إلى %19 على الواردات التركية، من 15 إلى %27 على الواردات الأوكرانية، على أن يسرى القرار لمدة 4 أشهر، وفى أكتوبر الماضى قررت الوزارة مد الرسوم الحمائية شهرين آخرين، لتأتى فى نهاية المطاف فى ديسمبر وتمد القرار بواقع 5 أعوام دفعة واحدة.



قالت شركة الحديد والصلب المصرية، ومصر الوطنية للصلب عتاقة، إن قرار مد رسوم الحديد له تأثير إيجابى على صناعة الحديد بشكل عام، ونتائج أعمال الشركتين، ويؤدى إلى انتعاشة حركة المبيعات وزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة.



ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذى يضم شركات الحديد المدرجة بالسوق خلال الفترة من مطلع يونيو وحتى منتصف ديسمبر %22 من مستوى 841 إلى 1025 نقطة، مقارنة بما يشبه ثباتا فى مستوياته منذ مطلع العام، وحتى بداية يونيو.



يضم القطاع 4 شركات فقط من بينهم حديد عز المستحوذة على نحو ثلثيه بواقع %66، والحديد والصلب المصرية البالغ نصيبها %8.7، ويتوزع الباقى من المؤشر على شركتى مصر للألومنيوم، وأسيك للتعدين.



فى نفس الوقت تشير بنوك الاستثمار إلى أن الشركات الخاسرة والمكبلة بالمديونيات لن تحقق استفادة كبيرة من القرار، فى ظل ضغط هذه المديونيات على وضعها المالى.



قالت كميلة بلبل، محلل قطاع الحديد، والصناعات الثقيلة ببنك استثمار سيجما، إنها تتوقع أن ينعكس القرار إيجابا على هوامش مجمل ربحية الشركات المدرجة بالبورصة، لتحقق ارتفاعات بين 3 : %5 خلال فترة سريان القرار، وينعكس التأثير الإيجابى للقرار على هامش إجمالى ربحية الشركات مباشرة.



حققت شركة الحديد والصلب المصرية مبيعات قيمتها 399.8 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2017، مقارنة بمبيعات بلغت 406.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، بتراجع نسبته %1.73.



أظهرت القوائم المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو- سبتمبر 2017) تراجع خسائرها بنسبة %18 نتيجة نمو المبيعات إلى 191 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 233.5 مليون جنيه على أساس سنوى.



ارتفع مجمل أرباح شركة حديد عز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى 2.58 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.45 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من العام السابق، وفقا للنتائج المجمعة للشركة.



وترى أن القرار يمثل حائط صد للشركات فى مواجهة أى منافسة أجنبية طول فترة سريانه، التى تمثل فترة طويلة نوعا ما، بحسب وصفها.



وتصف أن شركة العز القابضة للحديد لن تحقق استفادة كبيرة من القرار مقارنة بباقى الشركات نظرا لارتفاع مديونياتها، فيما أشارت إلى أن شركة عز الدخيلة تأتى على رأس الشركات المحققة للمكاسب.



تعانى شركة حديد عز من مديونيات ضخمة زاد عبئها فى ضوء تحرير سعر الصرف، إلى 24 مليار جنيه، ما انعكس على مصروفات خدمة هذه الديون، التى ارتفعت إلى 2.7 مليار جنيه خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام.



قال بنك استثمار فاروس فى تقرير حديث صدر بعنوان: "حصان رابح أسود وآخر تثقله الديون"، إنه رغم جنى شركة عز الدخيلة التابعة لحديد عز القابضة ثمار تحسن القطاع، وسط التوقعات بتحقيقها المزيد من الأرباح، إلا أن شركة عز ترتفع خسائرها نهاية العام، على أن تشهد العام المقبل انتعاشة فى أرباحها على أصداء القرار.



أرجع مارك أديب، محلل قطاع الحديد بمركز أبحاث بنك استثمار فاروس، تحسن ربحية عز الدخيلة، إلى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية، وتحسن معدلات استخدام رأس المال، التى صعدت بهامش مجمل الربح إلى %15.3، وصافى الدخل 685 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالى.



ارتفع سعر طن الحديد %11 على صعيد الربع الثالث من العام الحالى، لتصل إلى 10816 جنيهًا، بينما ارتفعت على صعيد سنوى خلال نفس الفترة بنسية %75، تزامنا مع ارتفاع حجم مبيعات القطاع بنسبة %7 على صعيد ربع سنوى.



رفعت فاروس فى ورقة بحثية توقعاتها لهوامش ربحية عز الدخيلة المحققة نهاية 2018، إلى %15.7 مقارنة بـ %13.4 سابقا، بدعم من مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد المستوردة.



توقع بنك الاستثمار أن تصل إيرادات عزالدخيلة نهاية 2018، 34.5 مليون جنيه، ترتفع إلى 38.7 مليون جنيه نهاية 2019.



كما توقع أديب ارتفاع هوامش مجمل الربح لشركة عز القابضة إلى %13.5، أن يتجاوز إجمالى ربح المساهمين 2 مليار جنيه، نهاية 2018، فى ضوء فترة مد رسوم الإغراق، بينما رجح استمرار النتائج السلبية لشركة العز للحديد المسطح التابعة لحديد عز حتى عام 2020.



قال أديب، إن حديد عز استنفذت خيارات التمويل المتاحة لديها بعدما سجلت ديونها 23.9 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف، متوقعا تسجيل خسائر مساهمى عز القابضة، 1.7 مليار جنيه نهاية العام الحالى.



أرجع الخسائر المتوقعة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد، التى وصلت إلى 2.7 مليار جنيه فى الأشهر الـ 9 الأولى من العام، وتراجع الإنتاج بمصنعى العز للحديد المختزل، وعز للحديد المسطح.



عدل أديب توقعاته لهامش مجمل ربحية مصنع العز للحديد المختزل إلى %8.2 نهاية العام الحالى، بدلا من %12.3 سابقا، ترتفع إلى %15 العام المقبل، بدلا من %12.7 من قبل.



قال أديب إنه مد سقف توقعاته لـ 7 أعوام بعد مد فترة رسوم الإغراق حتى تتمكن عز من تعديل هوامش ربحيتها.



واستبعد تراجع مصروفات الفائدة على عز القابضة، حال اتجاه البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة، نظرا لحاجة الشركة لقروض جديدة بقيمة 4 إلى 6 مليارات جنيه، لتمويل العمليات التشغيلية للشركتين المتعثرتين، ما من شأنه زيادة المديونية إلى 29 مليار جنيه.



قال تقرير فاروس، إنه رفع التقييم العادل لحديد عز إلى 18 جنيها، فى ضوء مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد.



على صعيد شركة عز الدخيلة، رفع بنك الاستثمار القيمة العادلة للسهم إلى 1000 جنيه، مستندا على إمكانية وصول هامش مجمل الربع إلى %15.7 فى 2018، فى ضوء قرار مد رسوم الإغراق.



توقع بنك استثمار النعيم أن تواصل النتائج المالية المجمعة لشركة عز القابضة الأداء الإيجابى، بدعم من أداء شركة عز الدخيلة، نظرا لأنها الشركة الوحيدة التى يمكنها الحصول على تسهيلات تمويلية لدعم رأس المال العامل.



أبقى النعيم على السعر المستهدف لسهم حديد عز عند مستويات 19.9 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ بالسهم، مع الاحتفاظ بنظرة إيجابية مستقبلية للسهم فى الأجل الطويل، فى ضوء تمكن الشركة مستقبلا من تسوية احتياجاتها المالية.



يرى النعيم أن مستوى المديونية الذى تعانى منه عز، الخاضع لأسعار فائدة بـ %21، يضغط على مستويات ربحية الشركة القابضة، ويضعها فى المنطقة السلبية.



تثير فترة القرار مخاوف من اتجاه الشركات العاملة بالسوق المحلية، صوب رفع الأسعار فى ضوء عدم وجود منافسة، سوى من عدد محدود من الشركات بالسوق المحلية.



تعليقا على ذلك يقول خالد عطية، المدير التنفيذى السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هذا القرار يستهدف حماية الاقتصاد المحلى من تكتل الشركات الأجنبية، ومحاولتها السيطرة على السوق، ويتوافق مع اتفاقية الدعم والإغراق الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، التى تقضى باتخاذ إجراء مماثل فى حالة بيع واردات دولة فى بلد أخرى بسعر أقل من سعر بيعها بدولة المنشأ.



إلا أن عطية من واقع طبيعة عمله السابقة، يقول إن فترة القرار عادة يتم احتسابها بدقة بعد دراسة يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يتم خلالها دراسة العناصر، والمستندات، وتكون وزارة التجارة والصناعة منوطة بمتابعة القرار من وقت لآخر.



يشارك فى العملية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، ومنع أى ممارسات احتكارية من الشركات المحلية، والتصدى لها حال حدوثها وفقا لقانون الجهاز رقم 3 لعام 2005، وفقا لعطية.