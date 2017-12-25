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عقـــارات
مدبولي: 32 شركة تتقدم على أراضى المدن الجديدة باليوم الأول
الإثنين 25 ديسمبر 2017 11:08 ص
مصطفى مدبولى 1
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى 1
بدور إبراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات على التقدم لشراء الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية، مشيرا إلى أن أول يوم لتقديم العروض شهد تقدم 32 شركة بعروضها للحصول على الأراضى الخدمية والاستثمارية فى المدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أن تقديم العروض بدأ من أمس الأحد الموافق 24/12/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/12/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية – امتداد محور 26 يوليو – مدخل 2 – مدينة الشيخ زايد).
وقال المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بالنسبة لتفاصيل العروض المقدمة فى اليوم الأول للحصول على الأراضى الخدمية والاستثمارية، فقد تم التقدم للحصول على 5 قطع أراض بمدينة بدر، وقطعة بالشروق، وعرضين بمدينة 6 أكتوبر، و3 عروض بالعبور، وعرضين بالسادات، وعرض للحصول على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، ومثله بالنوبارية الجديدة، وعرضين ببرج العرب الجديدة، وعرض بالفيوم الجديدة، و8 عروض بمدينة العاشر من رمضان، و3 عروض للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، وعرض بأسيوط الجديدة، وعرضين بدمياط الجديدة.
وحول شروط شراء تلك الأراضى، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم التقدم بعرض الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، ويُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 32700 جنيه و10 ملايين و860 ألف جنيه، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد، غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف: يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.
وأشار إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.
وفيما يتعلق بالخدمات المطروحة بكل مدينة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: في مدينة دمياط الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى، سكنى تجارى إدارى، مدارس، حضانة، محطة خدمة وتموين سيارات، طبى، ناد اجتماعى، معرض سيارات ومركز خدمة وصيانة، ومعهد عالي، وفي مدينة 15 مايو، سيتم طرح الأنشطة التالية: تجارى، تجارى إدارى سكنى، معارض، حضانة، سكنى تجارى، تجارى ترفيهي، مشتل، وفي مدينة قنا الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى سكنى، تعليم عالي، بنك، طبى، مخبز، مستودع مواد بناء، هايبر ماركت، تعليمي مدارس، تجاري، إدارى، ترفيهى، محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العبور، الأنشطة التالية: تجاري، سكنى إدارى تجارى، مركز طبى، بنك، حضانة، مركز خدمة وصيانة، وفي مدينة النوبارية الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، محطة تموين سيارات، مخبز، حضانة، وفي مدينة الفيوم الجديدة، الأنشطة التالية: مستشفى، معهد عالي، مدرسة، بنك، مستودع بوتاجاز، وفي مدينة طيبة الجديدة، الأنشطة التالية: تعليم عالي (معاهد خاصة)، محطة خدمة وتموين سيارات، معرض، وفي مدينة أخميم الجديدة، النشاط التالي: مدرسة تعليم أساسي.
وأضاف: في مدينة 6 أكتوبر، مطروح الأنشطة التالية: تجارى إدارى، تجارى، إدارى، محطة تموين سيارات، ترفيهى، مطعم، تعليم عالي، مدارس، مستشفى، حضانة، مستودع، مخبز، وفي مدينة السادات، الأنشطة التالية: مدرسة، تجارى إدارى، ترفيهى وتجارى، مخبز، حضانة، معاهد، مستشفى، محطة تموين سيارات، ناد رياضى صحي، وفي مدينة الشروق، الأنشطة التالية: تجارى، إدارى، حضانة، مدرسة، مستشفى، صحي (معامل تحاليل – مراكز أشعة – عيادات)، وفي مدينة الشيخ زايد، الأنشطة التالية: تجارى، صحي، حضانة، تعليمي، إدارى، تجارى إدارى، وفي مدينة بدر، الأنشطة التالية: تجاري، حضانة، معرض، إدارى، مستشفى، بنك، معرض ومركز خدمة، وفي مدينة توشكى الجديدة، النشاط التالي: محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة أسوان الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، معرض ومركز إصلاح وصيانة سيارات، تعليم عالي، وفي مدينة الصالحية الجديدة، الأنشطة التالية: طبى، حضانة، تجاري، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم طرح الأنشطة التالية: تجارى إدارى، تجارى إدارى سكنى، تجاري، تجاري (معارض)، تجاري (سوق تجاري)، مخبز، محطة خدمة سيارات، تعليمي مدارس، تعليم عالي، مركز طبى، حضانة، ناد اجتماعى، تعليم عالي (معهد)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى سكنى، تجارى، كافيتريات ومطاعم، معارض، تعليمي مدارس، تعليم عالي، ناد رياضى، ناد رياضى صحي، محطة خدمة وتموين سيارات، طبى، سينما، إسكان طلابي، وفي مدينة المنيا الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، مدرسة متعددة المراحل، مخبز، تجارى إدارى، حضانة، فندق سياحي، طبى، محطة خدمة وتموين سيارات، تجارى إدارى، بنك، وفي مدينة أسيوط الجديدة، الأنشطة التالية: مدرسة، حضانة، إدارى، تجارى إدارى سكنى، تجارى إدارى، تجارى، سكنى تجارى، وفي مدينة القاهرة الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، حضانة، إدارى، تجاري إدارى، مستشفى، مدرسة، مركز صحي، ناد رياضى، وفي مدينة برج العرب الجديدة، الأنشطة التالية: بنك، مدرسة، تجاري، وفي مدينة سوهاج الجديدة، الأنشطة التالية: معهد عالي، مدرسة، فندق، بنك، تجاري، مستشفى، حضانة، ناد رياضى، ملاهى، مركز خدمة سيارات.
وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وللاستفسار يتم التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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