سعر البيع.. بين حماية المستهلك وغضب الشركات

جهاز حماية المستهلك

شريف عمر وأسماء السيد:



تباينت أراء الخبراء ومسئولى الشركات بالسوق المحلية، بشأن قرار وزير التموين اﻷخير، الخاص بإلزام التجار والمنتجين بكتابة اﻷسعار على العبوة، وتطبيقه من يناير المقبل.



انقسمت الأراء بين فريق يرحب بالقرار، لدوره فى حماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع أسعار البيع، وآخر أبدى غضبه بسبب تعرضهم لتغيرات مستمرة فى التكاليف تجبرهم على تغيير الأسعار.



قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «مباشر إنترناشيونال»، إن القرار لا يحمل بين طياته جوانب اقتصادية كثيرة، إلا أنه بشكل عام جيد إذا طبق بشكل صحيح وشامل.



أضافت: «القرار يساعد على ضبط وتيرة زيادة اﻷسعار بشكل كبير، والرقابة على اﻷسواق لكن صدوره تأخر نسبيًا، إذ كان من اﻷفضل اتخاذه تزامنًا مع اﻹجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية».



أوضحت، أن القرار لا يفرض تسعيرة كما يروّج البعض، لكن هدفه يتركز فى إعلان سعر السلعة دون فرض سعر معين، وبالتالى يسعى للشفافية مع المواطن ومنحه حق الاختيار دون فرض السعر على التاجر.



رأت أن الحكومة تسعى لتحجيم الاقتصاد غير الرسمى، وربطه بقرار آخر خاص بالفاتورة الضريبية، وبيان سعر المصنع أو المورّد، ما يهدف لتضييق الخناق على تداول السلع المنتجة من خلال النشاط غير الرسمى.



قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن صيغة تطبيق القرار لم تتضح بعد، ولم يظهر هل أعفى المنتجين بشكل نهائى من طباعة السعر من عدمه.



أضافت أن القرار له جانبين، سلبى وإيجابى، اﻷول يتمثل فى حالة إلزام المنتجين بطباعة السعر على المنتج نفسه، ما يدفعهم فى المغالاة فى الأسعار، خوفًا من عدم قدرتهم على مرونة التغير فى السعر.



تابعت؛ الثانى يتمثل فى إعفاء المنتجين من كتابة السعر على العبوة، واقتصاره فقط على إعلانه فى الفاتورة الضريبية، ما اعتبره إيجابى، واﻷرجح من وجهة نظرها للتطبيق.



يذكر أن وزير التموين، قرر مؤخرًا إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، وتضمن قرار الوزير رقم 217 لعام 2017، أن تلتزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليًا"، المصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، ويعدل القرار بإعفاء المنتجين من كتابة السعر على العبوة، على أن يكتب فى الفاتورة الضريبية، ثم نفى تراجعه.



على صعيد الشركات، استبعد محمد الدماطى، نائب رئيس مجلس اﻹدارة بشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى، تأثير القرار على الشركة، كاشفاً عن تلق دومتى خطابات من المتعاقدين للاستفسار عن المنتجات المتعاقد عليها للاستلام خلال يناير المقبل، وتفاصيل إعلان السعر، مؤكدًا أن التعاقد سار دون تأخر أو إلغاء.



انتقد منير مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة «مصر كافية»، القرار، موضحاً أن الشركات تعانى من التقلبات المستمرة فى أسعار المواد الخام والتغليف، ما يعرضها لتقلبات مستمرة فى الأسعار، من المستحيل ثتبيتها على مدار فترة طويلة.



تابع: «الشركة تلجأ لطباعة كميات كبيرة من عبوات التعبئة والتغليف، وتقسيمها ما بين المخصص للتصدير والمحلى، وعند كتابة أسعار البيع عند الطباعة، فمن غير الممكن تغيرها بسهولة، بما يعرض الشركة لتحمل خسائر مالية نظير عدم قدرتها على استعمال العبوات القديمة، حال رفع أسعار البيع».



طالب مسعود الوزارة بإعادة النظر فى القرار، حتى إن كان يحمل فى طياته بعداً اجتماعياً لحماية المواطنين من الارتفاعات المتتالية فى اﻷسعار.



تصدر مصر كافيه ما يوازى %60 من المنتجات لأكثر من 30 دولة، بجانب دول عربية، وخليجية، فى حين تخصص النسبة المتبقية من الإنتاج للسوق المحلية، سواء بتجارة التجزئة، أو توريدها للشركات العاملة بنفس الصناعة، وفقاً لمسعود فى تصريحات سابقة لـ «المال»، الذى لفت لاستحواذ الشركة على حصة سوقية بـ %10 إلى %15 من مجال تصنيع مادة القهوة سريعة الذوبان، فى السوق المحلية.



قال مسعود إن الشركة تعتمد على الموارد والسيولة الذاتية لتمويل مصنع التعبئة، الذى يضم خطوط الإنتاج التى تستورد من الخارج، ومن المخطط الانتهاء من المصنع خلال الربع الأخير من العام المقبل.



أضاف أن الشركة لجأت للتوسع فى مجال التعبئة والتغليف، بهدف تقليل التكاليف السنوية، وتغطية كامل الكميات التى تحتاجها الشركة وتغطى الإنتاج، بجانب التصنيع وتوريد عبوات المعبأة للغير بما يعزز من الإيرادات.



قال جمال بركة، المدير المالى لشركة ريجينا للصناعات الغذائية، إن القرار جيد لصالح المستهلك، أما على صعيد الشركات فهناك صعوبات فى التطبيق أو الالتزام فى ظل التغيرات المستمرة فى تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يجبر الشركات على تغيير الأسعار.



أضاف أنه حال تطبيق القرار، يجب السماح للشركات لطمس الأسعار المعلنة حال تغير الأسعار، وفقاً للنظام المطبق لشركات الأدوية، لافتاً إلى أن الشركة لم تتلق أى طلبات رسمية لتوضع سعر البيع على المنتج النهائى.