هيرميس تتوسع بأنشطة merchant banking والتأمين والتمويل العقاري

هيرميس

إيمان القاضى وأحمد على:



صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن الشركة تركز حاليا على 3 محاور، هى: تنمية الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع بعمليات الـ merchant banking، والاستمرار فى اختراق الأسواق المبتدئة تدريجيا.



وأوضح خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة أمس، أن الـ merchant banking تتمثل فى استغلال السيولة المملوكة للشركة فى استثمارات مؤقتة يتم شراءها بغرض بيعها بعد فترة قصيرة، على غرار ما حدث بشركة فورتكس للطاقة الشمسية، فضلا عن ضمان تغطية الصفقات التى تديرها.



يذكر أن هيرميس قامت مؤخرا ببيع نحو %45 من شركة فورتكس للطاقة الشمسية فى أوروبا، لصندوق المعاشات الماليزى، وذلك عقب 12 شهرا من استحواذها على %50 منها، واحتفظت بنسبة %5 فقط.



وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية الى نحو %50 من أرباحها بحلول 2020، مشيرا الى إطلاق شركة value لخدمات البيع بالتقسيط مؤخراً التى تستهدف العمل على جميع أنواع السلع، وسيصل عدد نقاط البيع الخاصة بها إلى 250 نقطة مع مطلع العام المقبل.



وكشف أن المجموعة تخطط لاختراق أنشطة التأمين، والتمويل العقارى، وحلول المدفوعات، خلال 12 - 24 شهرا المقبلة.



وعلى صعيد إدارة الأصول، كشف «عوض» أن حجم الأصول المدارة بواسطة شركة FIM التابعة، بلغ نحو 2.5 مليار دولار، عقب قيام «هيرمس» بنقل الأصول المدارة خارج مصر تحت مظلتها، موضحا أن إجمالى الأصول المدارة تحت مظلة المجموعة يبلغ 5 مليارات دولار.



وأوضح أن «هيرمس» استحوذت منذ فترة على %50 من شركة FIM، بقيمة 21.5 مليون دولار، وذلك فى إطار استراتيجية للتوسع بالأسواق الناشئة والمبتدئة.



وقال إن مصر لاتزال أهم أسواق الشركة، فى ظل تعاظم فرص تحقيق عوائد استثمارية كبيرة خلال العام المقبل، مضيفا أن حجم السوق المصرية انكمش مقارنة بعام 2007.



من جانبه قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تستهدف اختراق سوق نيجيريا خلال الفترة المقبلة، فى إطار استراتيجية توسعها بالأسواق المبتدئة، بعد دخولها سوقى باكستان وكينيا، مضيفا أن قطاع السمسرة بالشركة يحتل المرتبة الأولى فى مصر، والإمارات، والثالث فى الكويت، والثانى فى الأردن.



وكشف عن إطلاق الشركة منتجات مهيكلة للعملاء منذ مطلع العام الجارى، وتتمثل فى ابتكار منتج أو ورقة مالية تضم مجموعة من الأسهم يختارها العميل بنفسه، ومنها على سبيل المثال الأسهم العقارية بجميع البورصات العربية، وأوضح أن حجم الأصول المدارة بتلك المنتجات بلغ 700 مليون دولار، منذ مطلع العام، مضيفا أن الشركة تستهدف إطلاق منتجين على الأقل سنويا.



وكشف مصطفى جاد، الرئيس التنفيذى لقطاع بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس، أن شركته أدارت 10 طروحات أولية وثانوية خلال 2017، بقيمة إجمالية 2.9 مليار دولار، وذلك بعدة أسواق مختلفة، هى: مصر، وأبوظبى، ولندن، وناسداك، ودبى، والكويت.



وعن خطة قطاع بنوك الاستثمار فى 2018، أوضح أن شركته تخطط لطرح شركتين بالقطاع الصناعى فى مصر، إلى جانب بنك القاهرة المرجح تنفيذ طرحه بالربع الرابع، كما تتفاوض مع شركتين لطرحهما خلال العام ذاته.



و أشار إلى أن شركته تعمل على الاتفاق على إدارة طرحين بالسوق الإماراتية خلال عام 2018، كما تسعى لإدارة طرح شركة من الـ «frontier market» ببورصة لندن، لافتا إلى أن الشرك احتلت المرتبة الأولى فى ترتيب تومسون رويترز، لبنوك الاستثمار بالشرق الأوسط، بحصة سوقية بلغت %35 من سوق الاستحواذات والطروحات.