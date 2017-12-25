مقترحات بضم آلية صانع السوق للأنشطة المتخصصة

البورصة 6

أسماء السيد ومصطفى طلعت:



علمت «المال» أن إدارة البورصة المصرية، ناقشت الخميس الماضى، خلال اجتماعها بممثلين عن شعبة الأوراق المالية، وعن اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، التصور المبدئى لتفعيل نشاط «صانع السوق».



وقالت مصادر مطلعة، إن بعض الحضور اقترحوا إتاحة قيام شركات السمسرة بممارسة نشاط صانع السوق، دون الحاجة لتأسيس شركة منفصلة، وذلك على غرار الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشى «المارجن»، والشراء والبيع فى ذات الجلسة t+0.



وتابعت المصادر أن البورصة ردت بأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هى المنوط بها هذه الأمور.



وأشارت إلى أن إدارة البورصة قامت خلال الاجتماع بعرض التجارب العالمية للنشاط، بهدف مناقشة الألية التى يمكن العمل بها، والوصول لأفضل تصور.



ولفتت إلى أن قوانين سوق المال نظمت النشاط بالفعل، ولا يتبقى سوى التوعية به، وتوافر الرغبة فى تأسيس شركات لمزاولته.



وصناع السوق، هو جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر سهم أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة، على أن يحقق السهم الربح من خلال تلك المهمة، ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة – أو أكثر – بهامش صغير بين السعرين.



جدير بالذكر أن شركة «بلتون» صاحبة الرخصة الوحيدة فى السوق المحلية لمزاولة نشاط صانع السوق، فى اطار تفعيل صندوق المؤشرات التابع لها، فيما اعلنت «بلتون صانع السوق» نهاية أغسطس 2016 عن تقديم خدماتها على أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء فى ناسداك دبى، بموجب ترخيص حصلت عليه خلال عام 2015.