كوم أوشيم تخاطب الصناعة لحل أزمة التراخيص وجهة الولاية

هيئة التنمية الصناعية 5

شريف عمر:



خاطبت إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى، كلا من وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإبداء الرأى القانونى فى عدة نقاط خلافية بالقانون رقم 15 والذى ينظم ولاية عمل المناطق الصناعية.



وقالت مصادر مقربة من إدارة المنطقة الصناعية، إن آخر اجتماع للإدارة بحضور ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، ومحافظة الفيوم، ومسئولى عدد من الشركات العاملة بالمنطقة، شهد خلافاً حول تحديد الجهة المنوط بها تحصيل رسوم واشتراكات المنطقة، ما بين سدادها لإدارة المنطقة الحالية أو تحويلها دورياً للهيئة باعتبارها المسئولة عن كل المناطق بالجمهورية.



واعتبرت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الأولى قصر مسئولية الهيئة على المناطق الصناعية المنتظرة، أو المصانع حديثة التأسيس فى المناطق القائمة، وعدم المساس بالوضع الحالى، والذى يسهل تدخل إدارات المناطق الصناعية فى أى مرحلة لحل مشكلات الكهرباء والترفيق بدلاً من انتظار موافقة وتدخل الهيئة العامة.



وفى مايو الماضى، أصدرت رئاسة الجمهورية قانوناً لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ينص على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، لمدة سنة من تاريخ العمل به، بجانب توحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية.



ونشرت «المال» فى وقت سابق شكوى بعدم قدرة المنطقة على منح تراخيص لعدد 77 مستثمراً تقدموا للحصول على أراض لإنشاء مشروعات متوسطة بقطاعات الملابس الجاهزة والأغذية، وهو ما أكدت المصادر استمراره حتى المرحلة الراهنة.

وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن إدارة المنطقة الصناعية تقدمت بطلب لبنك الاستثمار القومى لجدولة قرض متأخر على المنطقة منذ 14 سنة، كان يبلغ فى البداية 20 مليون جنيه، وبعد فرض الغرامات والرسوم وصلت قيمته إلى 115 مليون جنيه، تم سداد 30 مليونا منها خلال الفترة القليلة الماضية، ويتبقى 85 مليونا.



وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على تحديد أعباء ورسوم الصيانة الدورية فى المنطقة لتتراوح ما بين 2000 و20 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من المقترح الأخير بتحديدها بسعر 2 جنيه للمتر شهرياً بما كان سيؤدى لزيادة الأعباء المالية على المصانع، والتى تعانى أساساً من الأوضاع الاقتصادية الحالية.



وتضم منطقة كوم أوشيم 275 مصنعاً، وتقع بالقرب من محافظة الفيوم، ونشرت المال فى السابق معاناة شركاتها من نقص المرافق، وإغلاق مصانع نتيجة ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على تحقيق الربحية المنتظرة، وحاولت المنطقة التدخل ووضع تيسيرات للمستثمرين، وتضم المنطقة 40 مصنعاً متعثراً.