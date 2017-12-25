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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
الإثنين 25 ديسمبر 2017 10:04 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد في أول الليل، شديد البرودة فى آخره.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وعلى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة، أغلبها شمالية غربية تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج على كلا البحرين ما اوضح مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 18
وسط الدلتا 12 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 17
مطروح 10 17
السلوم 11 16
سيوة 8 16
بورسعيد 13 18
دمياط 13 18
العريش 11 17
رفح 10 16
الإسماعيلية 11 19
السويس 11 19
رأس سدر 14 18
نخل 8 16
نويبع 15 19
طابا 13 16
كاترين 3 12
الطور 14 18
شرم الشيخ 16 20
الغردقة 15 19
مرسى علم 15 20
الفيوم 10 19
بنى سويف 10 18
المنيا 9 9
أسيوط 8 8
سوهاج 10 10
قنا 10 10
الأقصر 11 11
أسوان 12 12
أبو سمبل 14 14
الوادى الجديد 10 10
شلاتين 16 16
أبو رماد 17 17
رأس حدربة 17 17
حلايب 18 18
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