ختام الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

سلوى عثمان:







تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبحضور اللجنة العليا للملتقي، والفنانون المشاركون،وعدد من الصحفيين والإعلاميين وقيادات محافظة الاقصر.



بدأ حفل الختام بافتتاح معرض نتاج الدورة العاشرة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن الملتقى خلال الدورات التسع السابقة، ولقطات للمشاركين في الدورة الحالية، والفيلم من انتاج وحدة الفيديو تك بقطاع صندوق التنمية الثقافية واخراج ضياء داوود.







أعقب عرض الفيلم كلمة الدكتور ابراهيم غزالة قوميسير عام الملتقي، وقال:" نحتفل بمرور عشر سنوات هي عمر الملتقى، الذي شارك فيه على مدار دوراته التسع اكثر من 250 فنانا، وتم تكريم ثلاثون شخصية.





وأضاف انه حدثا ثقافيا دوليا يليق بحضارة وتاريخ مصر، وبمحافظة الأقصر، موضحا أن الهدف الأهم لهذا الملتقى هو التواصل وتبادل الثقافة والرؤى بين الفنانين، مضيفا ان هذه الدورة شهدت تواجدا مكثفا للفنانين الأفارقة، كذلك استضافة وفد ثقافي فني من موريتانيا "دولة ضيف الشرف"، مؤكدا أن الملتقى يقوم بمد جسور التواصل المصري الأفريقي.





وفي نهاية كلمته وجه الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومحافظ الأقصر، والدكتور احمد عواض رئيس قطاع الصندوق السابق والذي بدأ الاعداد لهذه الدورة، كذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة العليا، والفنانون المشاركون، والفنانون المكرمون.



وعبر الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق ورئيس اللجنة العليا للملتقى عن سعادته بالإبداعات الرائعة التي انجزها الفنانون وسط أجواء محافظة الأقصر، التي تحمل في كل حبة رمل منها تاريخا عظيما،مضيفا أن أختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2017 تزامن مع اقامة الملتقي، كما عبر عن سعادته بشباب الورشة المصاحبة للملتقي، الذين أثبتوا أنهم مبدعون برغم سنوات عمرهم القليلة، وتمني أن تكون تلك الدورة قد تركت اثرا طيبا عند الجميع ، واثنى على برنامج الندوات التي اقيمت، والمنتج الفني الذي ظهر جليا في أعمالهم الفنية التي شكلت فكرهم وثقافتهم علي ارض الأقصر، واصبحت اعمالهم احد علامات الملتقى.



كما رحب بالوفد الرسمي من دولة موريتانيا ضيف شرف الدورة، متمنيا أن يشارك في الدورة القادمة فنانون من موريتانيا، وفي نهاية كلمته توجه بالشكر للدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر، والاستاذ الدكتور ابراهيم غزالة قوميسير عام الملتقى وأعضاء اللجنة العليا والفنانين المشاركين، وشباب الورشة ، كذلك العاملين بقطاع الصندوق.



وفي كلمته، عبر الدكتور محمد سيد بدر عن سعادته بإقامة ملتقى الأقصر الدولي للتصوير ، والذي يقام متزامنا مع حدث مهم هو الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017، وكذلك أثنى على الأعمال الفنية التي انتجت هذه الدورة، وجه الشكر للفنانين المشاركين، وأضاف أن الملتقى حقق نجاحا خلال الدورات السابقة، مقترحا إقامة معرض للدورات السابقة بأحد معابد الأقصر، ليشاهد زوار مصر حضارة الماضي وفنون الحاضر.



وقال فولكهارد فيندفور رئيس جمعية المراسلين الأجانب، ان الأقصر تحمل في طياتها تاريخا طويلا، فالكتابة بدأت من هنا، كذلك كل أنواع الفنون، متمنيا أن يصبح هذا الملتقي مستمرا طوال العام، وليس حدثا سنويا، مثنيا علي اللوحات التي انتجت خلال الدورة العاشرة، ومؤكدا أن الفنون قد بدات من ارض الاقصر



أعقب ذلك تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة وهم: الفنان ثروت البحر " مصر" وتسملتها قرينته السيدة بستان محمد ابراهيم، كارميللو بيريتو " ايطاليا"، عايدة مولونية" أثيوبيا" باهدائهم شهادات التقدير والدروع



كما تم تكريم الفنانين المشاركين بالملتقى من الأجانب وهم: أنيتا مونوسكالكو" ايطاليا"، ميريلا تريستارو" رومانيا"، هايلوكيفلي انداليو" اثيوبيا"، يورجا اجوجستايتيت " ليتوانيا"، كاتارينا دجور جفيتش " صربيا"، مينا كاياستها " نيبال"، رامز عباسوف " اذربيجان"، سيلاس اديلانكي اديوي" نيجيريا"، لاريسا تليبان " روسيا"، ريتا ماسيللي " ايطاليا".



ومن الفنانين العرب المشاركين: سروان بران " العراق"، جمان النمري " الأردن" ، مني نحلة" لبنان" ، معتز الإمام" السودان".