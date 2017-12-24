EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إستشاري تغذية: المهضمات أحد أبرز الأسباب لنزول صحي للجسم
الأحد 24 ديسمبر 2017 10:54 م
أبرز6 قنوات للرياضة على "يوتيوب"
أخر الأخبار
أبرز6 قنوات للرياضة على "يوتيوب"
ياسمين فواز
قال الدكتور أحمد حسين، استشاري التغذية والسمنة، إن التركيز على السعرات الحرارية في نظام الدايت لا يجعل نزول الوزن صحيا، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الأنظمة الغذائية شديدة الانخفاض في السعرات الحرارية، لأنها تعطل خروج الدهون من الجسم.
وأشار حسين إلى أن التباعد بين الوجبات بهدف التجويع يسبب خللا في عملية التخسيس، وتؤثر سلبا على الدايت المتبع، مشددَا على ضرورة تناول المهضمات من فاكهة وخضراوات لأهمتيها في انخفاض الوزن.
وأكد حسين أن انخفاض معدلات الأنسولين بالجسم يجعل الجسم عرضه لزيادة الوزن، وتؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي، والتي تعد مهمة لنزول الوزن بشكل صحي، مؤكدا ضرورة خلق التوازن في الأنطمة المتبعة للدايت لخروج الدهون من الجسم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا