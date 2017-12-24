إستشاري تغذية: المهضمات أحد أبرز الأسباب لنزول صحي للجسم

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ياسمين فواز



قال الدكتور أحمد حسين، استشاري التغذية والسمنة، إن التركيز على السعرات الحرارية في نظام الدايت لا يجعل نزول الوزن صحيا، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الأنظمة الغذائية شديدة الانخفاض في السعرات الحرارية، لأنها تعطل خروج الدهون من الجسم.



وأشار حسين إلى أن التباعد بين الوجبات بهدف التجويع يسبب خللا في عملية التخسيس، وتؤثر سلبا على الدايت المتبع، مشددَا على ضرورة تناول المهضمات من فاكهة وخضراوات لأهمتيها في انخفاض الوزن.



وأكد حسين أن انخفاض معدلات الأنسولين بالجسم يجعل الجسم عرضه لزيادة الوزن، وتؤثر سلبا على صحة الجهاز الهضمي، والتي تعد مهمة لنزول الوزن بشكل صحي، مؤكدا ضرورة خلق التوازن في الأنطمة المتبعة للدايت لخروج الدهون من الجسم.