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بطريرك الكاثوليك: نصلى من أجل مصر والقدس
الأحد 24 ديسمبر 2017 10:42 م
إبراهيم اسحاق بطريرك الكاثوليك
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إبراهيم اسحاق بطريرك الكاثوليك
في قداس عيد الميلاد الذي أقيم بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في مدينة نصر
حسين رجب
ترأس البطريرك إبراهيم إسحق راعي الكنيسة الكاثوليكية في مصر، مساء اليوم الأحد، قداس احتفال عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم في مدينة نصر.
وفي كلمته تطرق البطريرك، إلى السيد المسيح.
وفي ختام كلمته، أشاد بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، لمصر التي تمت في أبريل الماضي.
وقال " نصلى مع قداسة البابا فرنسيس، الذي يصلي من أجل شرقنا العزيز، خاصة من أجل مصر، ومع أخوتنا بطاركة وأساقفة كل الكنائس نرفع صلاتنا هذا المساء من أجل بلدنا الحبيب مصر طالبين أن يحفظها الرب من كل سوء ومن شر الإرهاب".
وأضاف "نصلي من أجل رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل قواتنا المسلحة ورجال الشرطة، ومن أجل كل أبناء مصر المخلصين".
كما تحدث عن القدس، قائلا "نصلي من أجل القدس".
وتحتفل الطائفة الكاثوليكية بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي، عشية يوم 25 ديسمبر من كل عام.
بينما وفق التقويم الشرقي، تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد فى الصلاة التى يرأسها الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة صباح السادس من يناير المقبل.
كما يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس العيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة فى التاسعة مساء السادس من يناير المقبل.
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