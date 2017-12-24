EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
ميسي يشيد بمدريدي واحد عقب الكلاسيكو
الأحد 24 ديسمبر 2017 09:17 م
ميسي
أخر الأخبار
ميسي
وكالات:
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبا واحدا في ريال مدريد، نال إشادة شخصية من نجم برشلونة ليونيل ميسي، عقب فوز الفريق الكتالوني على نظيره الملكي 3-0 السبت، في المرحلة 17 من الدوري الإسباني.
وقال موقع "دون بالون" إن ميسي توجه عقب اللقاء إلى حارس ريال مدريد كيلور نافاس، وأثنى على أدائه خلال اللقاء، رغم تلقيه 3 أهداف بينهم واحد بقدم الأرجنتيني.
ونجح الحارس الكوستاريكي في إنقاذ مرماه من عدة أهداف، كانت كفيلة بتحويل المباراة إلى "كرنفال" برشلوني شديد القسوة على عشاق ريال مدريد، في ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
لكن إشادة ميسي لا تبدو كافية بالنسبة لنافاس، من أجل الحفاظ على موقع حارس مرمى بطل إسبانيا وأوروبا، حيث يسعى النادي بقوة إلى ضم حارس أتلتك بلباو المتألق كيبا أريزابالاغا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
والحارس الذي يقدم مستويات مميزة مع بلباو، بديل المخضرم دافيد دي خيا في منتخب "لاروخا"، وينظر إليه كأحد حراس المستقبل للكرة الإسبانية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا