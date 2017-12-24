ميسي يشيد بمدريدي واحد عقب الكلاسيكو

ميسي

وكالات:



كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبا واحدا في ريال مدريد، نال إشادة شخصية من نجم برشلونة ليونيل ميسي، عقب فوز الفريق الكتالوني على نظيره الملكي 3-0 السبت، في المرحلة 17 من الدوري الإسباني.



وقال موقع "دون بالون" إن ميسي توجه عقب اللقاء إلى حارس ريال مدريد كيلور نافاس، وأثنى على أدائه خلال اللقاء، رغم تلقيه 3 أهداف بينهم واحد بقدم الأرجنتيني.



ونجح الحارس الكوستاريكي في إنقاذ مرماه من عدة أهداف، كانت كفيلة بتحويل المباراة إلى "كرنفال" برشلوني شديد القسوة على عشاق ريال مدريد، في ملعب "سانتياغو بيرنابيو".



لكن إشادة ميسي لا تبدو كافية بالنسبة لنافاس، من أجل الحفاظ على موقع حارس مرمى بطل إسبانيا وأوروبا، حيث يسعى النادي بقوة إلى ضم حارس أتلتك بلباو المتألق كيبا أريزابالاغا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



والحارس الذي يقدم مستويات مميزة مع بلباو، بديل المخضرم دافيد دي خيا في منتخب "لاروخا"، وينظر إليه كأحد حراس المستقبل للكرة الإسبانية.