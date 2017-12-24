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سيـــاســة
الديب: ثروة مبارك 6 ملايين جنيه ولايملك أى دولار خارج مصر
الأحد 24 ديسمبر 2017 09:11 م
حسني مبارك 9999999
أخر الأخبار
حسني مبارك 9999999
أحمد صبرى
قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مساء اليوم الأحد، أن موكله لايملك أى دولار خارج مصر سواء كانت فى بنوك أجنبيه أو أصول عقارية، مؤكدا أن كامل ثروته لا تتعدى 6 ملايين جنيه، مودعة بالبنك الأهلى.
وكانت الحكومة السويسرية أصدرت بيانا الأربعاء أكدت فيه أنه لايوجد أى أصول مجمدة لمبارك، إضافة إنه لايوجد أى أموال غير مجمدة بالبنوك السويسرية.
وأكد في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد، أن مبارك شعر بالسعادة بعد صدور هذا البيان ، مؤكدا أن مايقال عن وجود قصور لمبارك بأمريكا إشاعات.
وأوضح أنه تم تقديم 40 بلاغ ضد مبارك تتعلق بثروته ولم يتم الحكم فيها ضده .
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