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سيـــاســة
ماكرون يؤكد للملك سلمان ضرورة مواجهة أنشطة إيران
الأحد 24 ديسمبر 2017 09:10 م
إيمانويل ماكرون
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إيمانويل ماكرون
وكالات:
أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محاولة ميليشيات الحوثي الإيرانية استهداف الرياض بصاروخ بالستي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ماكرون أبدى دعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها، مؤكدا ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وشدد على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي المتمثل في دعم الميليشيات الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالستية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة.
وأشاد الرئيس الفرنسي بالدور السعودي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وخصوصا ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.
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