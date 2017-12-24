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الإسكندرية
بقرار سلطان..مصير راقودة خلال 10 أيام
الأحد 24 ديسمبر 2017 08:48 م
عمار راقودة
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عمار راقودة
مها يونس
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إن مصير عقار راقودة سيتحدد خلال 10 أيام.
جاء ذلك خلال أول إجتماعات مجلس إسكندرية للتراث الحضاري الذي عقده بحضور جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن الحفاظ على التراث الحضاري بالمدينة.
وكلف المحافظ أعضاء اللجنة الدائمة بمعاينة عقار راقودة وإعادة مراجعة إستمارة الحصر الخاصة به و مراجعة الصور والخرائط ورقم العقار وإسم مالك العقار، خلال ١٠ أيام وإتخاذ قرار فيما يخص العقار .
وشدد المحافظ على أهمية تحديد الأخطاء الإملائية وأخطاء العناوين وتوضيح أسماء الملاك للمباني التراثية وتحديد المباني التراثية التي لم يتم حصرها على الرغم من قيمتها لإضافتها الى مجلد الحفاظ على التراث.
وشدد على أهمية تسجيل المباني التراثية التي ترتبط بشخصية مميزة أو التي لها موقع متميز أو طراز معماري فريد ،وذلك لإرسالها الى مجلس الوزراء لتصحيح الأخطاء التي قد يلجأ إليها بعض ملاك المباني التراثية لإخراج تلك المباني من مجلد التراث.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عوض رئيس اللجنة أن مبنى راقودة من من المباني ذات الطراز الزخرفي ، لافتا إلى أنه من المباني المتميزة المبنية على الطراز الحديث ، مؤكدا على أهمية أن يتم تصحيح و تدقيق ومراجعة إستمارات الحصر للمباني التراثية قائﻻ "كما يجب أن تدرج المباني على خرائط حتى لا يحدث لبس".
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع أن قرار تشكيل مجلس مسئول عن تحديد الإجراءات التنفيذية و وضع معايير و أسس الحفاظ على المناطق التراثية من الموضوعات الهامة والتي من شأنها الحفاظ على ما تبقى من تراث الاسكندرية و الهوية الحضارية للمدينة.
وأشار سلطان إلى أهمية وضع أسس و معايير لحل المشكلات التي تواجه المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتي تختلف عن المباني الأثرية، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك دوائر و محاكم مختصة للفصل في قضايا المباني التراثية ، قائلا "يجب أن يدرك الملاك القيمة الفنية والتراثية للمباني وان التسجيل المباشر لاي مبنى تراثي يتيح لصاحب العقار مميزات نسبية"
كما تم خلال الإجتماع مناقشة كيفية وضع آليات للتعويض المادي و العيني المجزي لأصحاب المباني التراثية والمميزات النسبية لهم، كما تمت مناقشة تدخل الدولة في حالة تعرض اي مبنى تراثي للخطورة.
فيما أشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الى ضرورة عمل حصر بالمباني المعرضة للخطورة في المحافظة لدراسة توفير ميزانيات الخاصة لصيانتها و ترميمها في حالة تعرضها لخطوة وذلك بهدف إنقاذ المباني التراثية المعرضة للخطر. كما تم استعراض موضوع إطلاق ايجارات المباني التراثية والغاء قانون الايجار القديم لهذه المباني لكي يتثنى لأصحاب العقارات الاستفادة منها بشكل جيد.
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